Названо найкраще у світі місце для роботи і бізнесу



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Лідером рейтингу став Сингапур

До п'ятірки потрапили Данія, Швейцарія, Нідерланди та Гонконг (спеціальний адміністративний район Китаю)

Швейцарський Інститут розвитку управління (IMD) назвав найкраще у світі місце для роботи і бізнесу, склавши свіжу версію відповідного щорічного рейтингу. Вона опублікована на сайті організації. Лідером рейтингу став Сингапур.

Перше місце залишилося незмінним з минулого року. Також до п'ятірки потрапили Данія, Швейцарія, Нідерланди та Гонконг (спеціальний адміністративний район Китаю). Троє перших змогли поліпшити позиції порівняно з торішньою версією.

Також в десятку увійшли Швеція, Норвегія, Канада, ОАЕ і США. Китай зайняв 20-місце. Як і США, він погіршив позицію, опустившись з 14-го (США - з третього).

На 14-му місці опинився Люксембург, який часто використовують компанії з усього світу як місце реєстрації через пільговий податковий режим, на 17-му - Німеччина, на 19-му – Велика Британія. Остання зуміла поліпшити позиції, незважаючи на вихід з Євросоюзу, що відбувся 31 січня.

Росія зайняла 50-е місце, поступившись Казахстану (42-е) і випередивши Україну (55-е). Останньою, 63-ю, у рейтингу стала Венесуела.

Автори рейтингу орієнтувалися на чотири ключові показники: стан економіки, ефективність уряду, ефективність бізнесу та стан інфраструктури. Вони використовували локальні і міжнародні статистичні дані, а також опитували керівників компаній з різних галузей.

Основна частина дослідження проводилася ще до пандемії коронавірусу, однак, як сказано у доповіді авторів, лідери рейтингу продемонстрували також гнучкість і ефективність у боротьбі з інфекцією.