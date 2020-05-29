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    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)

    нова енергія
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    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)

    За один день яхта зможе пройти понад 185 кілометрів без зупинки, стверджують розробники

    Сінгапурська компанія Azura Marine презентувала електричну яхту Aquanima 40. Про це повідомляє портал Electrek.

    «Сінгапурська Azura Marine представила нову електричну яхту за близько 500 тисяч доларів США», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Aquanima 40 подорожуватиме океанами без перерв завдяки сонячній панелі, що виробляє 10кВт, та електробатареям потужністю 60кВт. Так, за один день яхта зможе пройти понад 185 кілометрів без зупинки.

    «Для власника це означає безперервний круїз без витрат на пальне, без шуму чи вібрацій, без запахів, без забруднюючих викидів і порушення морського життя», - заявили у компанії.

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    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)
    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)
    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)
    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)
    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)
    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)
    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)
    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)
    У Сінгапурі презентували яхту на сонячних батареях (фото)

    Як зауважили в Azura Marine, вже збудовано вісім таких електричних яхт.

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