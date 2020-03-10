Названо нові симптоми коронавірусу



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Фото: Укрінформ

Зараз вкрай важливо проводити точну діагностику на коронавірус

Вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом. Про це повідомила газета The Straits Times.

Як відзначають вчені, ці симптоми можуть створювати неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге.

Повідомляється, що двоє пацієнтів надійшли в лікарню з типовою клінічною картиною для денге - висока температура і висип. При цьому у них не було звичних для COVID-19 симптомів - нежитю, кашлю, болю в горлі. Однак, коронавірус у них підтвердився.

За їхніми словами, зараз вкрай важливо проводити точну діагностику на коронавірус.

Нагадаємо, за добу 9 березня число жертв коронавірусу COVID-19 в Китаї досягло 3136 осіб.

о слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.