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    У світі

    Названо нові симптоми коронавірусу

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    Названо нові симптоми коронавірусу
    Фото: Укрінформ

    Зараз вкрай важливо проводити точну діагностику на коронавірус

    Вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом. Про це повідомила газета The Straits Times.

    Як відзначають вчені, ці симптоми можуть створювати неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге.

    Повідомляється, що двоє пацієнтів надійшли в лікарню з типовою клінічною картиною для денге - висока температура і висип. При цьому у них не було звичних для COVID-19 симптомів - нежитю, кашлю, болю в горлі. Однак, коронавірус у них підтвердився.

    За їхніми словами, зараз вкрай важливо проводити точну діагностику на коронавірус.

    Нагадаємо, за добу 9 березня число жертв коронавірусу COVID-19 в Китаї досягло 3136 осіб.

    о слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

    8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

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