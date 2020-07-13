Названо топ-5 найбільш затребуваних фріланс-професій графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільший попит – на послуги програмістів

До фрілансерів ідуть компанії, співробітники яких не справляються з обсягами, або якщо потрібно знайти вузькопрофільного фахівця під конкретний проєкт

Українські замовники фріланс-послуг вибирають виконавців на проект, оскільки для найму співробітника в штат бракує повного завантаження, а цінні кадри після досвіду віддаленої роботи не поспішають назад в офіс.

Про це свідчить опитування фріланс-сервісу Freelancehunt.

«Український бізнес зміцнюється в онлайні, тому попит на IT-послуги зростає вже кілька років. До фрілансерів ідуть компанії, співробітники яких не справляються з обсягами, або якщо потрібно знайти вузькопрофільного фахівця під конкретний проєкт. Схожа ситуація спостерігається в рекламних і маркетингових агентствах», – зазначив засновник Freelancehunt Олег Топчій.

Самі замовники виділяють кілька головних причин, чому вони звертаються до сторонніх фахівців:

через можливість вибрати виконавця під окреме завдання (61,5%);

на другому місці – мотив «відсутність постійного завантаження не дозволяє найняти співробітника в штат» (57,8%);

трохи більше 40% роботодавців розуміють, що на сервісах фрілансу можна знайти цінних фахівців, які не готові йти в офіс;

кожен третій з опитаних звертається до фрілансерів, тому що їхні робочі завдання досить різнобічні і специфічні.

61% замовників – ФОП-и. Кожен третій – представник малого та середнього бізнесу, число великих компаній не перевищує 4%.

Найбільш затребувані фахівці-фрілансери:

програмісти (26,8%),

дизайнери (21,4%),

копірайтери (19,3%),

SEO та маркетинг (13,5%),

перекладачі (7,9%).

У першій десятці категорій також значаться: аудіо/відео, мобільна розробка, консалтинг, системне адміністрування та архітектура.