Названо топ-5 найбільш затребуваних фріланс-професій

Названо топ-5 найбільш затребуваних фріланс-професійграфіка
До фрілансерів ідуть компанії, співробітники яких не справляються з обсягами, або якщо потрібно знайти вузькопрофільного фахівця під конкретний проєкт
Українські замовники фріланс-послуг вибирають виконавців на проект, оскільки для найму співробітника в штат бракує повного завантаження, а цінні кадри після досвіду віддаленої роботи не поспішають назад в офіс.
Про це свідчить опитування фріланс-сервісу Freelancehunt.
«Український бізнес зміцнюється в онлайні, тому попит на IT-послуги зростає вже кілька років. До фрілансерів ідуть компанії, співробітники яких не справляються з обсягами, або якщо потрібно знайти вузькопрофільного фахівця під конкретний проєкт. Схожа ситуація спостерігається в рекламних і маркетингових агентствах», – зазначив засновник Freelancehunt Олег Топчій.
Самі замовники виділяють кілька головних причин, чому вони звертаються до сторонніх фахівців:
- через можливість вибрати виконавця під окреме завдання (61,5%);
- на другому місці – мотив «відсутність постійного завантаження не дозволяє найняти співробітника в штат» (57,8%);
- трохи більше 40% роботодавців розуміють, що на сервісах фрілансу можна знайти цінних фахівців, які не готові йти в офіс;
- кожен третій з опитаних звертається до фрілансерів, тому що їхні робочі завдання досить різнобічні і специфічні.
61% замовників – ФОП-и. Кожен третій – представник малого та середнього бізнесу, число великих компаній не перевищує 4%.
Найбільш затребувані фахівці-фрілансери:
- програмісти (26,8%),
- дизайнери (21,4%),
- копірайтери (19,3%),
- SEO та маркетинг (13,5%),
- перекладачі (7,9%).
У першій десятці категорій також значаться: аудіо/відео, мобільна розробка, консалтинг, системне адміністрування та архітектура.