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    Названо топ-5 найбільш затребуваних фріланс-професій

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    <span>Найбільший попит &ndash; на&nbsp;</span><span>послуги програмістів</span> - Названо топ-5 найбільш затребуваних фріланс-професій
    Найбільший попит – на послуги програмістів

    До фрілансерів ідуть компанії, співробітники яких не справляються з обсягами, або якщо потрібно знайти вузькопрофільного фахівця під конкретний проєкт

    Українські замовники фріланс-послуг вибирають виконавців на проект, оскільки для найму співробітника в штат бракує повного завантаження, а цінні кадри після досвіду віддаленої роботи не поспішають назад в офіс.

    Про це свідчить опитування фріланс-сервісу Freelancehunt.

    «Український бізнес зміцнюється в онлайні, тому попит на IT-послуги зростає вже кілька років. До фрілансерів ідуть компанії, співробітники яких не справляються з обсягами, або якщо потрібно знайти вузькопрофільного фахівця під конкретний проєкт. Схожа ситуація спостерігається в рекламних і маркетингових агентствах», – зазначив засновник Freelancehunt Олег Топчій.

    Самі замовники виділяють кілька головних причин, чому вони звертаються до сторонніх фахівців:

    • через можливість вибрати виконавця під окреме завдання (61,5%);
    • на другому місці – мотив «відсутність постійного завантаження не дозволяє найняти співробітника в штат» (57,8%);
    • трохи більше 40% роботодавців розуміють, що на сервісах фрілансу можна знайти цінних фахівців, які не готові йти в офіс;
    • кожен третій з опитаних звертається до фрілансерів, тому що їхні робочі завдання досить різнобічні і специфічні.
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    61% замовників – ФОП-и. Кожен третій – представник малого та середнього бізнесу, число великих компаній не перевищує 4%.

    Найбільш затребувані фахівці-фрілансери: 

    • програмісти (26,8%),
    • дизайнери (21,4%),
    • копірайтери (19,3%), 
    • SEO та маркетинг (13,5%),
    • перекладачі (7,9%).

    У першій десятці категорій також значаться: аудіо/відео, мобільна розробка, консалтинг, системне адміністрування та архітектура.

    бізнес технології робота праця архітектура
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