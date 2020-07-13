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    Пенсію в Україні можна оформити достроково: кого це стосується

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    Фахівці роз'яснили, як отримати пенсію незалежно від віку - Пенсію в Україні можна оформити достроково: кого це стосується
    Фахівці роз'яснили, як отримати пенсію незалежно від віку

    Стало відомо, як при невеликому стажі оформити пенсію незалежно від пенсійного віку

    Пенсіонери в Україні можуть оформити виплати в незалежності від віку і при мінімальному стажі. Це стосується тих українців, які напрацювали спеціальний стаж згідно з постановою уряду № 909.

    Так, в газету «Пенсійний кур'єр» від 10 липня 2020 (№894) звернулася медичний працівник зі стажем 25 років. Жінка запитує, чи медпрацівник оформити пенсію незалежно від віку.

    «Медичні працівники: лікарі і середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугою років. Така пенсія призначається незалежно від віку», - сказано в статті.

    Категорії працівників, які потрапляють під категорію «спецстажу», перераховуються в постанові Кабінету міністрів №909 від 04.11.1993 (зі змінами). Чи потрапляєте ви в цей список, можна подивитися за посиланням.

    Зазначимо, що вийти на пенсію зі спецстажем 25 років можна, якщо ви його заробили його до 1 квітня 2015-го. Далі кожен рік тривалість стажу збільшується (на сьогодні потрібно 28 років такого стажу).

    «Право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального захисту», - йдеться в постанові Кабінету міністрів.

    А ось інші пенсіонери зможуть вийти на відпочинок зараз зі стажем у 27 років, але для цього потрібно досягти 60 років чоловікам, а жінкам 59,5 років. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок буде дорівнювати чоловічому і становитиме 60 років.

    Зазначимо, що 8 липня уряд схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду.

    У міністерстві наголошують, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.

    Також 8 липня Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат.

    Нагадаємо, що в Україні відтепер пенсія за віком призначається автоматично

    До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

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    Джерело: РБК-Україна

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