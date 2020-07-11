Українці активно переходять на «безнал», – НБУ



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Повідомлялося, що тільки 38% представників малого і середнього бізнесу беруть безготівкові платежі до оплати в Україні, тоді як в Європі цей показник – понад 60%

У Нацбанку підрахували частку безготівкових операцій з платіжними картками

Незважаючи на те що кожен третій дорослий українець живе без банківського рахунку, частка безготівкових розрахунків в країні продовжує впевнено рости. Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Так, частка безготівкових операцій з картками за підсумками травня 2020 року склала 55,5% за обсягом платежів. А за кількістю платежів показник ще вищий – 87 зі 100 операцій з картками в травні здійснювалися за безготівковим розрахунком.

«Під час карантину безготівкові платежі довели свою безпеку і зручність. Тому вибір українців на користь кешлес очевидний», – відзначили в Нацбанку.

Нагадаємо, в першому кварталі 2020 року кількість безготівкових операцій склала 1,18 млрд шт. (85,4% всіх операцій), а сума – 503 млрд грн, або 54,6% від суми всіх операцій з картками (минулого року, за підсумками першого кварталу, показник становив 49,7%).

Раніше повідомлялося, що тільки 38% представників малого і середнього бізнесу беруть безготівкові платежі до оплати в Україні, тоді як в Європі цей показник – понад 60%. Однак в країні планують масово перевести бізнес на безготівкову оплату.

Нагадаємо, у Національному банку України стверджують, що за останні п’ять років частка готівки в економіці зменшилася з 17,8% до 9,7%.

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