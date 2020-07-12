Німецькі повії вимагають відкриття борделів



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Тривале закриття ліцензованих приміщень вимушує деяких сакс-працівниць йти на вулицю

Борделі можуть легко впровадити заходи з пандемічної безпеки, прийняті іншими галузями, включаючи маски для обличчя, вентиляцію приміщень та запис контактних даних відвідувачів

Повії німецького Гамбургу провели демонстрацію, вимагаючи відкриття борделів, зачинених внаслідок пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Reuters, секс-працівниці кажуть, що борделі є не більш небезпечними, аніж магазини, ресторани та бари, чия діяльність знову дозволена.

«Найстаріша професія потребує вашої допомоги», – написано на одному з плакатів. Як повідомляється, деякі протестувальники носили театральні маски, в той час як один грав народні пісні на скрипці.

Асоціація секс-робітників, яка організувала протест, каже, що тривале закриття ліцензованих приміщень вимушує деяких працівниць йти на вулицю, що є незаконним та набагато небезпечнішим та негігієнічним способом роботи.

На думку асоціації, борделі можуть легко впровадити заходи з пандемічної безпеки, прийняті іншими галузями, включаючи маски для обличчя, вентиляцію приміщень та запис контактних даних відвідувачів.

«Проституція не несе більшого ризику зараження, ніж інші послуги, пов’язані з тілом, як масаж, косметика або навіть танці або контактні види спорту», – йдеться в повідомленні асоціації.

«Гігієна – частина бізнесу в галузі проституції»,- додають вони.

Проституція – легальний бізнес у Німеччині вже майже два десятиліття. Щоб уповільнити поширення вірусу, влада країни минулого місяця закрила борделі разом з іншими не критично важливими підприємствами, такими як ресторани та нічні клуби. Як наслідок – тисячі іноземних повій у Німеччині стали безпритульними.

Нагадаємо, у ВООЗ виступили проти повернення до жорсткого карантину.

Як повідомлялося, Узбекистан, Киргизстан та Казахстан повертаються до жорсткого карантину.

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