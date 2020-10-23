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    НБУ повідомив, що за останні три місяці рекордно зріс попит на іпотеку

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    У липні-серпні банки схвалили&nbsp;найбільше заявок за всю історію досліджень - НБУ повідомив, що за останні три місяці рекордно зріс попит на іпотеку
    У липні-серпні банки схвалили найбільше заявок за всю історію досліджень

    Одна з причин активізації населення - зниження відсотків за іпотечними кредитами

    В Україні у липні-вересні попит на іпотеку серед населення у банках рекордно зріс, у цей період був і найвищий рівень схвалення заявок за всю історію досліджень. Одна з причин – зниження відсотків за іпотечними кредитами. Про це свідчать дані щоквартального опитування НБУ про умови банківського кредитування.

    «Активізувалось кредитування населення, з боку якого попит на позики також зростав. Зокрема, на іпотеку попит зріс найбільше за весь період публікації опитувань з 2013 року. Зростала і зацікавленість позичальників в отриманні споживчих позик, завдяки зміні відсоткових ставок та збільшенню витрат на товари тривалого вжитку», – зазначили у Нацбанку.

    Згідно з даними опитування, у ІІІ кварталі банки дещо послабили вимоги до позичальників за споживчими кредитами на тлі конкуренції з іншими фінустановами (в тому числі з небанківського фінсектору). Водночас, наголосили у регуляторі, подальшому пом’якшенню вимог до населення нині заважають побоювання щодо погіршення платоспроможності споживачів.

    «Вимоги до іпотеки навпаки стали жорсткішими переважно у великих банках», – зауважили у НБУ.

    Як повідомляється, у липні-вересні зріс і попит підприємств, переважно малих та середніх (МСП), на короткострокові кредити та на гривневі позики.

    «Стимулювали попит реструктуризація боргів, потреба в оборотному капіталі та інвестиціях. Також підвищенню попиту на кредити сприяло зниження вартості позик: 74% опитаних банків відзначили істотне пом’якшення цінових умов за схваленими заявками – відсоткові ставки знижувалися», – додали у НБУ.

    Опитування проводилося з 17 вересня до 8 жовтня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 90%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

    Нагадаємо, за даними опитування, банки у найближчі 12 місяців очікують нарощення кредитних портфелів.

    кредит банки житло населення НБУ
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