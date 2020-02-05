Не звершуйте хулу на Духа Святого! У Філарета відповіли на останні рішення ПЦУ



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Патріарх Філарет продовжує у заявах та діях протиставляти себе соборним рішенням Помісної церкви

У Київській патріархії пояснили, чому рішення про зупинення повноваженнь Почесного Патріарха Філарета як члена Синоду не мають ніякої канонічної чи юридичної сили

Ухвали Священного синоду Православної церкви України від 4 лютого 2020 року щодо Святійшого Патріарха Філарета не мають ніякої канонічної чи юридичної сили, оскільки Патріарх Філарет є Предстоятелем іншої Церкви – Української Православної Церкви Київського Патріархату та не є ієрархом Православної Церкви України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської патріархії у відповідь на рішення Священного синоду Української православної церкви від 4 лютого про зупинення повноваженнь Почесного Патріарха Філарета як члена Синоду.

«Главком» наводить повний текст відповіді пресслужби Київської патріархії:

«20 червня 2019 року Помісний собор Української Православної Церкви Київського Патріархату прийняв рішення про вихід Української Православної Церкви Київського Патріархату зі складу новоутвореної Православної Церкви України. Святійший Патріарх Філарет є Предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату і не може бути членом Священного Синоду іншої Церкви – Православної Церкви України. Про це Патріарх Філарет повідомив митрополита Епіфанія у своєму листі від 3 лютого 2020 р., напередодні засідання Священного Синоду ПЦУ, яке відбулося 4 лютого.

Щодо заборони Патріарху звершувати єпископські хіротонії та визнання архієрейських хіротоній, звершених ієрархами Української Православної Церкви Київського Патріархату на чолі зі Святійшим Патріархом Філаретом, «нікчемними», зазначимо, що подібне рішення раніше приймав Московський Патріархат по відношенню до Патріарха Філарета і єпископів Київського Патріархату. Переважна більшість архієреїв Православної Церкви України, хіротонії яких були звершені Святійшим Патріархом Філаретом та іншими архіпастирями, в тому числі і нинішнього Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, – відбувалися після «заборони» Московського Патріархату висвячувати єпископів, та вважалися російською церквою «неканонічними, недійсними і нікчемними». Проте, незалежно від неправославної позиції Московського Патріархату, архієрейські хіротонії Київського Патріархату є канонічними і дійсними, що також визнали Вселенський Патріарх, Олександрійський Патріарх та Елладська Православна Церква. Ми закликаємо керівництво ПЦУ не уподібнюватись Московському Патріархату в неканонічних осудженнях та не звершувати хулу на Духа Святого.

Будь-які рішення Православної Церкви України щодо Української Православної Церкви Київського Патріархату чи її Предстоятеля Святійшого Патріарха Філарета – не мають канонічної та юридичної сили, оскільки це є інша Церква. Так само, наприклад, не мають сили і не підлягають виконанню рішення ПЦУ щодо УПЦ МП чи іншої релігійної організації.

Українська Православна Церква Київського Патріархату, на чолі з Предстоятелем Святійшим Патріархом Філаретом, є автокефальною Українською Православною Церквою, яка не є частиною Православної Церкви України, не підпорядковується Константинополю, Москві чи іншим іноземним церковним центрам, а служить своєму побожному українському народові та інтересам незалежної Української держави», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на засідання Священного синоду Української православної церкви 4 лютого розглядали «дії Почесного Патріарха Філарета, які порушують канонічний та статутний порядок у Церкві». Як повідомили у пресслужбі Помісної церкви, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду.

Нагадаємо, що Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав главу ліквідованої УПЦ КП, почесного патріарха Філарета до примирення і до подальшої участі у розбудові визнаної УПЦ, водночас вказавши, що Філарет перебуває в «самоізоляції».