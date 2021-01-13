Харків вирішив не піднімати тарифи на опалення та гарячу воду

Терехов пообіцяв не піднімати тарифи, не зважаючи на рішення НКРЕКП

Секретар міськради запевнив, що тарифи залишаться на рівні 2018 року

У Харкові тарифи для містян на опалення і гарячу воду не зростатимуть. Про це повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов на своїй сторінці в Facebook.

«Тарифи для містян на опалення і гарячу воду не будуть зростати», ─ стверджує Терехов.

За його словами, тарифи залишаться на рівні 2018 року.

«Я розумію, що Національна комісія здійснює урядове регулювання у сфері енергетики буде незадоволена цим рішенням, але я не зміню його і не візьму на себе повну відповідальність», ─ запевнив секретар міськради.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль звітуватиме про тарифи на першому засіданні Ради у цьому році.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, у Верховній Раді відбулася нарада голови парламенту Дмитра Разумкова і керівників фракцій з представниками Кабінету міністрів і головою НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболевым.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з главою «Нафтогазу» Андрієм Коболєва представили народним депутатам від «Слуги народу» варіанти зниження тарифів на газ.

Сьогодні, 12 січня, на засіданні Кабінет міністрів України вирішив ввести державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

Раніше Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.

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