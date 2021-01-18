По 6,99 не хочуть. У Львові протестували проти тарифів на газ

Львів'яни вимагали, щоб газотранспортні мережі передали на баланс обласної ради

У понеділок, 18 січня, під стінами Львівської облдержадміністрації відбулася акція протесту проти підвищення ціни на газ для населення. Люди прийшли на протест не зважаючи на досить морозну погоду.

«Головне послання, яке ми вимагаємо від нашої облдержадміністрації – це ініціатива, щоби газотранспортні та електромережі передали на баланс обласної ради, у новоутворені комунальні підприємства. Слід встановити врегулювання з видобутком і транспортуванням у регіоні і вже на основі цього знижувати ціну», – заявив організатор акції Іван Спринський.

Те, що на період карантину ціну для побутових споживачів влада знизила до 6,99 грн. за кубометр учасники акції вважають спекуляцією. Адже це буде тимчасове явище, яке не вирішить проблему загалом.

Люди запевнили, що допоки газ та електрика будуть у приватній власності, вони виходитимуть на вулиці з протестами. Бо лише повернення цих галузей у комунальну власність зможе вирішити дану проблему.

У понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

Однак це не зупинило протести в Україні. На Буковині люди перекрили одразу кілька трас. А на Полтавщині відбулося одночасно два мітинги.