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    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)

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    Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за&nbsp;мВт/год до 9000 доларів - Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів
    Фото Reuters

    Люди стоять у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб якось обігріти помешкання

    Майже чотири мільйони людей у Техасі залишилися без світла та тепла через сніговий шторм, який накрив штат два дні тому. Про це повідомляє Reuters.

    Через негоду в штаті вийшли з ладу водоочисні станції, тому люди залишилися і без води. У магазинах утворилися черги, мешканці Техасу масово скуповують продукти. Також американці стоять у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб бодай якось обігріти помешкання.

    Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів. З тамтешніх супермаркетів розмели усі товари, жителі мегаполісів Х'юстону та Остіна викладають у мережу знімки порожніх полиць.

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    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)
    Фото Reuters

    Нагадаємо, унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.

    Зимовий шторм приніс холодний вітер, заморозки і сніг у ті регіони, які традиційно вважаються найбільш спекотними в США. Через холоди закрили центри вакцинації від COVID-19 і виникли труднощі з поставками вакцини.

    Негода забрала життя щонайменше 21 людини в чотирьох штатах: Теннессі, Техас, Кентуккі й Луїзіана. У Північній Кароліні в результаті торнадо, викликаного зимовим штормом, загинули три людини і 10 отримали травми.

    У районі Х’юстона під час пожежі загинула сім'я з чотирьох осіб, вони розпалили камін, щоби зігрітися. Ще кілька людей загинули в автомобільних аваріях або отруїлися чадним газом, повідомляє AP.

    За даними Національної метеорологічної служби (NWS), понад 150 млн американців опинилися в зоні зимового шторму. Синоптики повідомили, що у вівторок, 16 лютого, понад 73% території США було вкрито снігом.

    Теги: США продукти ціни шторм негода
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