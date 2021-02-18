Негода в Техасі триває: мільйони американців без світла, тепла й води (фото)

Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів

Люди стоять у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб якось обігріти помешкання

Майже чотири мільйони людей у Техасі залишилися без світла та тепла через сніговий шторм, який накрив штат два дні тому. Про це повідомляє Reuters.

Через негоду в штаті вийшли з ладу водоочисні станції, тому люди залишилися і без води. У магазинах утворилися черги, мешканці Техасу масово скуповують продукти. Також американці стоять у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб бодай якось обігріти помешкання.

Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів. З тамтешніх супермаркетів розмели усі товари, жителі мегаполісів Х'юстону та Остіна викладають у мережу знімки порожніх полиць.

Нагадаємо, унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.

Зимовий шторм приніс холодний вітер, заморозки і сніг у ті регіони, які традиційно вважаються найбільш спекотними в США. Через холоди закрили центри вакцинації від COVID-19 і виникли труднощі з поставками вакцини.

Негода забрала життя щонайменше 21 людини в чотирьох штатах: Теннессі, Техас, Кентуккі й Луїзіана. У Північній Кароліні в результаті торнадо, викликаного зимовим штормом, загинули три людини і 10 отримали травми.

У районі Х’юстона під час пожежі загинула сім'я з чотирьох осіб, вони розпалили камін, щоби зігрітися. Ще кілька людей загинули в автомобільних аваріях або отруїлися чадним газом, повідомляє AP.

За даними Національної метеорологічної служби (NWS), понад 150 млн американців опинилися в зоні зимового шторму. Синоптики повідомили, що у вівторок, 16 лютого, понад 73% території США було вкрито снігом.