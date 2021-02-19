Погода 19 лютого: сонячно та морозно, на Азовському морі – двометрові хвилі

У трьох областях України снігопади

У п'ятницю, 19 лютого, вночі та вранці на акваторії Азовського моря очікується шторм. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

«19 лютого вночі та вранці на акваторії Азовського моря сильний вітер, пориви 25-28 м/c, сильна хуртовина. Висота хвиль у відкритій частині моря 12-20 дм, швидке обледеніння суден», – йдеться в повідомленні. Таким погодним умовам надано ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

У трьох областях України снігопади, температура повітря складає -9-24. Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено.

Сніг місцями в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях з добовим приростом 1-5 см, у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях туман.

«Стан покриття на дорогах державного значення в центральних та подекуди в західних областях місцями засніжений, в інших регіонах переважно сухий. На перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття доріг переважно мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Температура повітря -5-15», – повідомили в Укравтодорі.

У п’ятницю, 19 лютого, опади покинуть Україну і практично у всіх областях визирне сонце. Мороз трохи пом’якшиться: максимальний «мінус» вночі складе -18°, а вдень -13°. У Києві очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -10°.

Нагадаємо, в Україну йде різке потепління. Від 20 лютого морози почнуть слабнути і становитимуть вночі 10-15° морозу, на Сумщині до 20°, а вже вдень температура різко підніметься – буде близько 0°, на півночі Лівобережжя 1-6° морозу, в західних областях та на Одещині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

Відступ холодів почнеться з західних регіонів. 22 лютого у Львівській і Закарпатській областях до +4°, у Чернівецькій та Івано-Франківській – до +3°.