Як Київ бореться з крижаними глибами на дахах будівель (фото)

Кількість бригад для очищення покрівель від буруль збільшили

Керуючі компанії у районах Києва збільшили кількість бригад альпіністів та покрівельників, які розчищають дахи будівель від крижаних бурульок. Наразі працює 123 покрівельники керуючих компаній, залучені 29 бригад альпіністів, використовуються 12 автовишок. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Столична влада просить пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які мають бути огороджені спеціальними стрічками, а водіїв – не паркувати авто біля таких локацій.

Щодня вдається очищати до 300 будинків, залежно від складності та висотності.

Однак у столиці є низка приміщень, які зобов’язані очищати інші обслуговуючі організації, власники чи орендарі, зокрема, приватні установи.

У місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може скласти 1700 гривень.

17 лютого інспектори з благоустрою внесли 450 приписів та склали майже 50 протоколів за неякісне прибирання снігу та бурульок.

У середу повідомлялося, що для очищення дахів житлових та інших будинків від крижаних бурульок залучені 11 автовишок, 111 покрівельників підприємств і 21 бригада альпіністів.

14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.