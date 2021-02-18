Від лютих морозів до відлиги: в Україну йде різке потепління

Різкий стрибок температури слід очікувати вдень 20 лютого

У найближчі дні в Україні триматиметься морозна погода, а на вихідних різко потеплішає та прийде відлига. Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, температура 19 лютого вночі ще становитиме 20-25°, вдень 8-13° морозу, у південній частині, більшості східних областей та на Закарпатті вночі 13-18°, вдень 3-8° морозу (на Закарпатті 0-5° тепла).

Однак від 20 лютого морози почнуть слабнути і становитимуть вночі 10-15° морозу, на Сумщині до 20°, а вже вдень температура різко підніметься – буде близько 0°, на півночі Лівобережжя 1-6° морозу, в західних областях та на Одещині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

На вихідних, 21-22 лютого, температура повітря продовжить підніматися. Так, 21 лютого впродовж доби буде від 3° тепла до 3° морозу, на північному сході та сході країни вночі 4-10° морозу, вдень на Закарпатті, місцями Прикарпатті та крайньому півдні країни 4-10° тепла.

22 лютого вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 4-10° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 13° тепла, у східних областях 0-5° тепла.

У Києві 19 лютого вночі 20-22° морозу, вдень 8-10° морозу, 20 лютого вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°. На вихідних, 21-22 лютого, у столиці температура вночі становитиме 0-2° морозу, вдень 21 лютого 1-3° тепла, 22 лютого 6-8° тепла.

Нагадаємо, аграрій Іван Підлісний прийшов на допомогу жителям сіл Суховоля, Кошмаки, Чудля, Любахи та Лозки. З початку сніговіїв фермер власним трактором зачищає дороги й забезпечує доїзд дітей до школи.