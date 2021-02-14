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    Сьогодні столицю розчищають від снігу 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання, – Кличко

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    <p>&laquo;Триває вивіз снігу з усіх районів міста&raquo; &ndash; Кличко</p> - Сьогодні столицю розчищають від снігу 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання, – Кличко

    «Триває вивіз снігу з усіх районів міста» – Кличко

    Фото «Вечірній Київ»

    Сьогодні вночі та вранці дорожники й комунальники прибирали зупинки громадського транспорту та підходи до станцій метро

    Сьогодні в столиці розчищають дороги, проїзди, двори і зупинки 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання. Вже тиждень дорожники в цілодобовому режимі прибирають місто від снігових заметів.

    Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook. Мер опублікував відео, як вночі та рано вранці дорожники й комунальники прибирали зупинки громадського транспорту та підходи до станцій метро.

    «Уже тиждень дорожники в цілодобовому режимі прибирають місто від снігу. Минулої ночі в столиці працювали 462 одиниці спецтехніки та 35 бригад з ручного прибирання. Сьогодні вдень дороги, проїзди, двори і зупинки розчищають 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання», – повідомив Кличко.

    Він зазначив, що триває вивіз снігу з усіх районів міста. Для цих робіт додатково залучили 101 одиницю техніки сторонніх організацій, з якими шляхово-експлуатаційні підприємства уклали договори ще до початку зимового періоду. Так, протягом суботи вивезли рекордну масу снігу – майже 14 тисяч тонн.

    «Вчора ввечері, сьогодні вночі та на світанку – дорожники і комунальники чистили, зокрема, і зупинки громадського транспорту, підходи до станцій метро», – додав Віталій Кличко.

    Нагадаємо, міністерство освіти і науки України, через негоду і морози, рекомендує закладам освіти розглянути можливість переведення навчання у дистанційний формат і провести серед учнів роз’яснювальну роботу щодо уникнення переохолодження.

    До слова, з 15 лютого всі школи та дитячі садочки Києва відновлюють роботу у звичайному режимі. Комунальні служби за вихідні налаштовані подолати наслідки опадів, зазначили в КМДА.

    Як повідомлялося, через негоду в Україні затримується рух потягів.

    У неділю, 14 лютого, через негоду у п’яти областях обмежений рух транспорту.

    Теги: вихідні Віталій Кличко Київ метро дороги мер КМДА снігопад місто негода
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