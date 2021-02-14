Сьогодні столицю розчищають від снігу 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання, – Кличко

Сьогодні вночі та вранці дорожники й комунальники прибирали зупинки громадського транспорту та підходи до станцій метро

Сьогодні в столиці розчищають дороги, проїзди, двори і зупинки 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання. Вже тиждень дорожники в цілодобовому режимі прибирають місто від снігових заметів.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook. Мер опублікував відео, як вночі та рано вранці дорожники й комунальники прибирали зупинки громадського транспорту та підходи до станцій метро.

«Уже тиждень дорожники в цілодобовому режимі прибирають місто від снігу. Минулої ночі в столиці працювали 462 одиниці спецтехніки та 35 бригад з ручного прибирання. Сьогодні вдень дороги, проїзди, двори і зупинки розчищають 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що триває вивіз снігу з усіх районів міста. Для цих робіт додатково залучили 101 одиницю техніки сторонніх організацій, з якими шляхово-експлуатаційні підприємства уклали договори ще до початку зимового періоду. Так, протягом суботи вивезли рекордну масу снігу – майже 14 тисяч тонн.

«Вчора ввечері, сьогодні вночі та на світанку – дорожники і комунальники чистили, зокрема, і зупинки громадського транспорту, підходи до станцій метро», – додав Віталій Кличко.

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