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    У Києві через прорив трубопроводу вулиця перетворилася на річку. Обмежено рух трамваїв і авто (відео)

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    На вул. Попудренка стався порив водопроводу - У Києві через прорив трубопроводу вулиця перетворилася на річку. Обмежено рух трамваїв і авто (відео)
    На вул. Попудренка стався порив водопроводу
    Фото Вартові еспресо

    Дорога біля метро Чернігівська поплила

    У неділю, 14 лютого, біля станції метро «Чернігівська» в Києві прорвало трубопровід, через що рух транспорту по вулиці обмежено.

    Про це повідомляють в Telegram-каналі «Київ Зараз».

    Інцидент стався за адресою вулиця Попудренка, 52. Підтоплення зафіксовано на вулицях Попудренка і Хоткевича. Тепер там неможливо пройти або проїхати. Весь транспорт в обидва боки зупинився.

    «Дорога біля м. Чернігівська попливла», – прокоментували ситуацію в мережі і опублікували відео.

    В комунальному підприємстві «Київавтодор» прокоментували ситуацію: «На вул. Попудренка, 52 стався порив на водопроводі. Підтоплено вулиці Попудренка і Гната Хоткевича. На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається ПрАТ АК «Київводоканал». Через аварію на інженерних комунікаціях ПрАТ АК «Київводоканал» обмежено рух трамваїв і авто на вул. Гната Хоткевича і вул. Попудренка».

    Нагадаємо, 2 лютого, у Харкові на вулиці Амосова, 17 прорвало трубопровід – окріп залив зоомагазин, загинули тварини. У магазині прорвало трубопровід, але ДСНС і комунальники так і не приїхали.

    Теги: Київ ДСНС метро Київводоканал Київавтодор транспорт вулиця
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