На Львівщині трьох людей госпіталізували з обмороженням, один чоловік помер

До лікарень Львівщини госпіталізували трьох людей з обмороженням кінцівок

Протягом доби до медичних закладів області потрапило троє осіб з діагнозом переохолодження

За попередню добу до лікарень Львівщини госпіталізували трьох людей з обмороженням кінцівок. Один чоловік потрапив до реанімації у важкому стані та помер.

Про це повідомляє Діло з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

У повідомленні зазначено, що протягом доби до медичних закладів області потрапило 3 осіб з діагнозом переохолодження:

13 лютого в приймальне відділення Новояричівської лікарні поступили мешканці с. Великосілки (Новояричівська ТГ, Львівський район): чоловік 1993 року народження з діагнозом: «обмороження двох пальців правої руки другого-третього ступеня» та чоловік 1962 року народження: «обмороження пальців рук обох кінцівок третього-четвертого ступеня».

13 лютого близько 11:48 год в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ, у важкому стані поступив мешканець м. Золочів 1951 року народження з діагнозом: «загальне переохолодження, обмороження верхніх і нижніх кінцівок». Надалі потерпілий помер в реанімаційному відділенні Золочівської ЦРЛ.

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