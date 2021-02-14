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    Події в Україні

    На Львівщині трьох людей госпіталізували з обмороженням, один чоловік помер

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    До лікарень Львівщини госпіталізували трьох людей з обмороженням кінцівок - На Львівщині трьох людей госпіталізували з обмороженням, один чоловік помер
    До лікарень Львівщини госпіталізували трьох людей з обмороженням кінцівок

    Протягом доби до медичних закладів області потрапило троє осіб з діагнозом переохолодження

    За попередню добу до лікарень Львівщини госпіталізували трьох людей з обмороженням кінцівок. Один чоловік потрапив до реанімації у важкому стані та помер.

    Про це повідомляє Діло з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    У повідомленні зазначено, що протягом доби до медичних закладів області потрапило 3 осіб з діагнозом переохолодження:

    • 13 лютого в приймальне відділення Новояричівської лікарні поступили мешканці с. Великосілки (Новояричівська ТГ, Львівський район): чоловік 1993 року народження з діагнозом: «обмороження двох пальців правої руки другого-третього ступеня» та чоловік 1962 року народження: «обмороження пальців рук обох кінцівок третього-четвертого ступеня».
    • 13 лютого близько 11:48 год в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ, у важкому стані поступив мешканець м. Золочів 1951 року народження з діагнозом: «загальне переохолодження, обмороження верхніх і нижніх кінцівок». Надалі потерпілий помер в реанімаційному відділенні Золочівської ЦРЛ.

    Нагадаємо, міністерство освіти і науки України, через негоду і морози, рекомендує закладам освіти розглянути можливість переведення навчання у дистанційний формат і провести серед учнів роз’яснювальну роботу щодо уникнення переохолодження.

    До слова, з 15 лютого всі школи та дитячі садочки Києва відновлюють роботу у звичайному режимі. Комунальні служби за вихідні налаштовані подолати наслідки опадів, зазначили в КМДА.

    У неділю, 14 лютого, через негоду у п’яти областях обмежений рух транспорту.

    Як повідомлялося, в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин.

    Теги: вихідні Львівщина чоловік снігопад негода
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