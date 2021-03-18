Нема чим дихати у Раді. Стефанчук попросив депутатів не курити в кулуарах

Стефанчук наголосив, що парламент не є IQOS Friendly

Нардеп розповів, що біля сесійної зали знепритомнів поліцсмен, бо надихався «смороду від IQOS»

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні закликав народних депутатів використовувати IQOS для куріння лише в суворо відведених для цього місцях. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Хочу звернутися до апарату Верховної Ради, до народних депутатів: парламент не є IQOS Friendly, тому я дуже прошу використовувати їх лише у відведених місцях. Я буду дуже вдячний, тому що повага до прав людини розпочинається з того, що ми створюємо необхідні можливості», – зазначив перший віцеспікер.

Так він відреагував на звернення нардепа Олександра Лукашева.

«Я хотів би звернути колективну увагу депутатів на те, що біля правового входу до сесійної зали знепритомнів поліцейський, тому що він задихається від того смороду від IQOS, там у кулуарах неможливо перебувати», – сказав Лукашев під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради.

До слова, у 2020 році Держбюджет отримав додаткові 10,6 млрд грн завдяки зростанню акцизів на тютюнові вироби.

Водночас медики назвали шкідливі звички, які підвищують шанси померти від Covid-19. Серед них значиться й паління.

Крім того, МОЗ назвав хвороби, від яких найчастіше помирають українці. У топ-5 причин смерті та інвалідності українців потрапили неврологічні хвороби. У МОЗ наголошують, що зменшити тягар цих недуг можна, якщо уникати факторів ризику, до яких відносяться:

високий індекс маси тіла;

куріння;

високий рівень глюкози;

вживання алкоголю.

Важливо зазначити, що з нового року українцям до 18 років заборонили продаж електронних сигарет.