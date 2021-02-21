Медики назвали шкідливі звички, які підвищують шанси померти від Covid-19

Здатність організму протистояти вірусу дуже великою мірою залежить саме від того, як функціонує імунітет

Дослідники стверджують, що імунна система відіграє найважливішу роль у тому, як організм справляється з хворобою

Медики досі не до кінця розуміють, чому одні люди переносять Covid-19 без симптомів, у той час як інші важко хворіють з різними наслідками. Але деякі фактори можна вважати очевидними.

Такими факторами, як і у випадку з багатьма іншими хворобами, є спосіб життя та шкідливі звички.

Річ у тім, що незважаючи на специфічні особливості коронавірусу і його численні мутації, досі немає підстав стверджувати, що для вірусу не є перешкодою імунітет.

Навпаки, дослідники стверджують, що імунна система відіграє найважливішу роль у тому, як організм справляється з хворобою.

Поки не ясно, чи може імунітет перешкоджати вашому зараженню Sars-CoV-2. На думку більшості медиків, не може. Однак, здатність організму протистояти вірусу дуже великою мірою залежить саме від того, як функціонує імунітет.

Тут як і раніше залишається багато питань і простору для досліджень. Однак, роль імунітету в будь-якому разі заперечувати не можна.

Шкідливі звички і спосіб життя мають вирішальний вплив на імунну систему.

Незалежно від усіх інших факторів – від спадковості до правильної поведінки під час локдауну – ви цілком можете підвищити свої шанси пережити Covid-19, самостійно зміцнюючи свій імунітет.

Чотири шкідливі звички, які збільшують ризик ускладнень при Covid-19

Шкідливих звичок у сучасному світі може бути безліч. Але деякі з них, на думку дослідників, є найнебезпечнішими.

Куріння

Вдихання тютюнового диму ушкоджує тканини в легенях, що в довгостроковій перспективі викликає проблеми з диханням, може призвести до емфіземи, раку і багатьох інших захворювань.

Однак, ці загальновідомі факти – лише мала частина біди.

Важливо також, що нікотин, який міститься в тютюні, негативно впливає на нейротрансмітери – біологічно активні хімічні речовини, які передають електрохімічні імпульси від нервових клітин.

Передусім нікотин впливає на серотонін і дофамін. Саме через це курці відчувають перепади настрою, проблеми з роботою пам'яті.

В останні роки все більшої популярності набувають системи для куріння, які часто не містять нікотин. Тому багато хто вважає їх менш шкідливими, ніж традиційне куріння. Однак, численні дослідження показують, що вдихання гарячого диму, повного різних хімічних ароматизаторів, може бути ще шкідливішим для легень.

Тим часом, Covid-19 супроводжується проблемами з доставкою кисню до клітин, а також є респіраторним захворюванням, яке насамперед вражає саме легені.

Вживання алкоголю

Багато людей занадто буквально сприймають популярні сентенції про те, що алкоголь у малих дозах корисний. Під малими дозами вчені зазвичай мають на увазі маленький келих сухого вина кілька разів на тиждень.

Але більшість людей п'є відчутно великі дози, при цьому не вважаючи це великою проблемою.

Постійне вживання алкоголю призводить до ушкоджень печінки, яка поступово стає «скарбничкою» для шкідливих токсинів і жирів в організмі.

Печінка вкрай важлива для нормальної роботи імунітету, оскільки слугує майданчиком для взаємодії лімфоцитів, а також виробляє білки для синтезу антитіл. Тих самих, які дуже важливі для протистояння вірусам.

Регулярне вживання алкоголю послаблює імунітет і пригнічує можливості організму в боротьбі з хворобами, наголошують дослідники.

Зловживання кофеїном

Багато з нас спокійно випивають 5-7 чашок кави за день, не бачачи в цьому особливої проблеми.

Тим часом підбадьорливий напій містить кофеїн (особливо, якщо ви не економите і п'єте добру каву в зернах).

А кофеїн швидко потрапляє в кров і має суттєвий вплив на організм, підвищуючи кров'яний тиск і провокуючи збуджений стан і безсоння.

Зловживання кофеїном може призвести до порушення роботи нирок і виникнення захворювань серця.

Згідно з численними дослідженнями, надлишок кофеїну негативно впливає на роботу імунної системи, знижуючи її можливість видаляти ушкоджені клітини. Також кофеїн призводить до підвищення рівня кортизолу, який впливає на імунні реакції, підкреслює американський медик Дейв Гібсон.

Водночас варто пам'ятати, що кофеїн міститься не тільки в каві. У хорошому чорному чаї його теж багато. Як і в багатьох популярних солодких газованих напоях.

Неправильне харчування

Цукор, продукти з високим ступенем переробки, консерванти і хімічні добавки при регулярному вживанні можуть сильно нашкодити організму, призводячи до діабету, ожиріння, захворювань серцево-судинної системи.

Разом з цим завжди страждає імунна система, роблячи організм уразливішим для вірусів. І процес відновлення після хвороби стає вельми скрутним.

Згідно з багатьма дослідженнями, одним з найлютіших ворогів імунітету є цукор.

Великі дози цукру буквально пригнічують імунну систему, відкриваючи ворота для різних вірусів.

Джерело: nv.ua