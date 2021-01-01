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    Українцям до 18 років заборонили продаж електронних сигарет

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    &nbsp;Верховна Рада схвалила закон про заборону електронних сигарет на початку грудня - Українцям до 18 років заборонили продаж електронних сигарет
     Верховна Рада схвалила закон про заборону електронних сигарет на початку грудня

    За продаж електронних сигарет українцям до 18 років загрожує штраф

    В Україні заборонили продаж електронних сигарет українцям до 18 років. Відповідний закон сьогодні, 1 січня, набрав чинності. Документ був раніше опублікований у виданні «Голос України».

    Закон забороняє продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. При цьому перехідний період у застосуванні закону становить 18 місяців.

    Заборонено і продаж громадянам до 18 років тютюновмісних виробів для електричного нагріву.

    Відповідно до закону, це вироби з вмістом промислово обробленого тютюну, не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування, що використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, при якій не відбувається процесу горіння (згоряння) вироби і виділення тютюнового диму.

    Раніше в законі були передбачені штрафи за порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами. Тепер же в цей перелік додали електронні сигарети й рідини, що використовуються у них, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.

    Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як такі, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.

    Порушення правил торгівлі цими товарами каратимуть штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13600 гривень).

    Торгівлю електронними сигаретами й рідинами, використовуваними в електронних сигаретах, тютюновмісними виробами для електричного нагріву з рук каратимуть таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від їх продажу.

    Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, її чекає адмінстягнення в розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.

    Нагадаємо, Верховна Рада схвалила цей закон у другому читанні на початку грудня.

    Теги: Верховна Рада торгівля закон тютюнові вироби штраф
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