Мобільні оператори підвищують ціни на тарифні плани: скільки будемо платити

Мобільні оператори почали піднімати ціна на інтернет та мобільний зв'язок ще з початку місяця

З початку грудня вітчизняні мобільні оператори почали змінювати ціну на послуги мобільного зв'язку та інтернету. Всі користувачі Київстар, Vodafone та lifecell ввійдуть в 2022 рік із оновленими тарифними планами та послугами.

Київстар

У Київстар популяризують тарифний план Smart, саме він з початку нового року суттєво зміниться. Його ціна збільшиться на 50 гривень, за що користувачі отримають додаткові 80 хвилин для дзвінків на інші мережі, які також можна використовувати і для дзвінків за кордон на популярні напрямки (Італія, Польща, Чехія, Німеччина, Росія), і збільшений обсяг мегабайт для доступу в інтернет.

До того ж нові користувачі більше не матимуть можливості підключитись до лінійки Smart (Smart +, Smart Max, Smart Business, Smart Business ++). Старим користувачам внесуть зміни в тарифний план, згідно з інформацією сайту Київстар.

Зміни торкнуться і користувачів бізнес-сервісів оператора.

«Для всіх користувачів сервісу в середньому на 10% збільшується вартість хвилини переадресованого дзвінка з номера 0-800, яка не змінювалась уже понад сім років. Зміни торкнуться і вартості послуги розсилки SMS Комерційного контакт-центру (усереднено на 40%) та послуги розсилки SMS-повідомлень: вартість 1 SMS становитиме 0,55 грн. Для клієнтів, які переключаться до Комерційного контакт-центру, доставка 1 SMS обходитиметься у 0,50 грн.» – повідомляє Київстар.

Vodafone

Vodafone проанонсував підвищення цін на свої послуги ще в листопаді, а протягом грудня користувачі вже побачили перші зміни.

Зокрема, ціна місячного пакету тарифу Vodafone 4G Smart XS зросте більш ніж на 20% – абоненти платитимуть 55 грн. на місяць замість 45 грн.

Збільшилась ціна і на міжнародні дзвінки:

20 гривень за 20 хвилин в день – на дзвінки в будь-яку з 17 країн (Греція, Ізраїль, Індія, Іспанія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Великобританія, США, Угорщина, Франція, Чехія і Швеція);

25 гривень за 5 хвилин в день-на дзвінки в будь-яку з 19 держав (Австралія, Бангладеш, Бельгія, Ватикан, Данія, Ірландія, Італія, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальта, Нігерія, Нідерланди, Норвегія, Пакистан Росія, Узбекистан, Хорватія, Швейцарія);

25 гривень за 1 хвилину в день – на дзвінки в країни, які не увійшли в зазначені тарифи.

Вартість SMS-повідомлень за кордон зросте на одну гривню. Відправити текстове повідомлення можна буде за три гривні:

10 хвилин за 10 гривень на дзвінки в будь-яку з 48 країн світу;

5 гривень за 1 хвилину на дзвінки в інші держави.

lifecell

Користувачам lifecell також розтягнули підвищення цін на послуги оператора, і протягом місяця відбувались поступові зміни.

У зв'язку із закінченням строку дії акції «Українці-Разом!», з 1 січня знижка у розмірі 10% буде відключена, та вартість тарифного плану буде стягуватись відповідно до стандартних умов.

Починаючи з 22 грудня 2021 року було припинено нарахування 1 хвилини вихідного дзвінка за кожні 3 хвилини вхідного міжнародного дзвінка в послузі «Міжнародне спілкування».

Із 8 грудня вартість пакету послуг для нових абонентів тарифного плану «4G Домашній Інтернет» становить 150 гривень на місяць. Для абонентів які підключилися до 8 грудня – вартість тарифного плану залишається без змін.

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