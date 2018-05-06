Невідомі намагалися облити зеленкою нардепа від Опоблоку Ларіна

Трохи зеленки потрапило Ларіну на руку, проте більша частина – на пенсіонерок

У Кропивницькому 5 травня невідомі спробували облити зеленкою народного депутата від Опозиційного блоку Сергія Ларіна. Про це повідомляє місцеве видання «Без купюр». Зазначається, що в місцевій школі №13 Ларін зустрівся із жителями міста, переважно пенсіонерами. На зустрічі також були присутні ветерани антитерористичної операції



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Фото: «Без купюр» Нардеп Ларін на зустрічі з мешканцями Кропивницького

Трохи зеленки потрапило Ларіну на руку, проте більша частина – на пенсіонерок

У Кропивницькому 5 травня невідомі спробували облити зеленкою народного депутата від Опозиційного блоку Сергія Ларіна.

Про це повідомляє місцеве видання «Без купюр».

Зазначається, що в місцевій школі №13 Ларін зустрівся із жителями міста, переважно пенсіонерами. На зустрічі також були присутні ветерани антитерористичної операції і активісти руху «ДІЯ» Дмитра Яроша.

Вони тримали в руках плакат із написом «Ларін + ФСБ», проте запевняють, що зеленкою депутата не обливали.

Портал «Гречка» додає, що трохи зеленки потрапило Ларіну на руку, водночас більша частина – на пенсіонерок, учасниць зустрічі.

Нагадаємо, 4 травня під час сутичок та стрілянини на сесії міськради у Нікополі одного з депутатів облили кефіром, а мера Нікополя Андрія Фісака – зеленкою.