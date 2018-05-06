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    Невідомі намагалися облити зеленкою нардепа від Опоблоку Ларіна

    Трохи зеленки потрапило Ларіну на руку, проте більша частина – на пенсіонерок
    У Кропивницькому 5 травня невідомі спробували облити зеленкою народного депутата від Опозиційного блоку Сергія Ларіна. Про це повідомляє місцеве видання «Без купюр». Зазначається, що в місцевій школі №13 Ларін зустрівся із жителями міста, переважно пенсіонерами. На зустрічі також були присутні ветерани антитерористичної операції
    • Сьогодні, 03:49
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    <p>Нардеп Ларін на зустрічі з мешканцями Кропивницького</p>
    Фото: «Без купюр»

    Нардеп Ларін на зустрічі з мешканцями Кропивницького

    Трохи зеленки потрапило Ларіну на руку, проте більша частина – на пенсіонерок

    У Кропивницькому 5 травня невідомі спробували облити зеленкою народного депутата від Опозиційного блоку Сергія Ларіна.

    Про це повідомляє місцеве видання «Без купюр».

    Зазначається, що в місцевій школі №13 Ларін зустрівся із жителями міста, переважно пенсіонерами. На зустрічі також були присутні ветерани антитерористичної операції і активісти руху «ДІЯ» Дмитра Яроша.

    Вони тримали в руках плакат із написом «Ларін + ФСБ», проте запевняють, що зеленкою депутата не обливали.

    Портал «Гречка» додає, що трохи зеленки потрапило Ларіну на руку, водночас більша частина – на пенсіонерок, учасниць зустрічі.

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    Нагадаємо, 4 травня під час сутичок та стрілянини на сесії міськради у Нікополі одного з депутатів облили кефіром, а мера Нікополя Андрія Фісака – зеленкою.

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