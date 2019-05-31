Зеленський дав НАБУ і САП три місяці на «відчутні результати»



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Крім Зеленського, Ситника та Холодницького на зустрічі були присутні Андрій Богдан та Руслан Рябошапка Фото: сайт Адміністрації президента

Глава держави зустрівся за Артемом Ситником та Назаром Холодницьким і нагадав їм про запит громадян щодо невідворотності покарання для корупціонерів

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, метою зустрічі було обговорення пропозицій щодо покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, пошук шляхів для підвищення ефективності їхньої роботи.

Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання у їхню діяльність.

Президент нагадав, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів.

«Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців», - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня член команди Зеленського Олександр Данилюк публічно заявив, що «пріоритет номер один - це перезапуск антикорупційної інфраструктури (САП і НАБУ)». «Зрозуміло, що потрібно перезапускати агентство з питань боротьби з корупцією (НАБУ). У його поточному стані - воно що є, що його немає, це орган для політичних переслідувань», - сказав тоді Данилюк.

Пізніше в команді Зеленського офіційно заявили, що НАБУ чіпати не будуть. А мають намір перезапустити Національне агентство з питань запобігання корупції та подумують про зміну керівництва САП.