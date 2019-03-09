Незамкнені двері та спальні для гостей: ЗМІ показали в’язницю Манафорта



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У в'язниці немає замків на дверях та огорожі з колючого дроту

ЗМІ зазначає, що виправний інститут більше схожий на коледж, ніж на в'язницю

Колишній керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, засуджений до 3,9 років в'язниці за шахрайство, відбуватиме покарання у Федеральному виправному інституті в Камберленді, штат Меріленд, який ще називають Club Fed.

Як пише The Daily Mail, у цій в'язниці немає замків на дверях та огорожі з колючого дроту, а члени сім'ї ув'язнених можуть залишатися на ніч у спеціальних кімнатах.

Видання зазначає, що цей об'єкт із мінімумом охорони, оточений густими лісами, більше схожий на коледж, ніж на в'язницю.

Манафорт зможе надсилати та отримувати пошту, здійснювати телефонні дзвінки, бачитися з відвідувачами у вибраний час раз на тиждень, а також мати щоденний доступ до електронних листів.

Також у в'язниці є спортзал, поле для софтболу (різновид бейсболу – ред) із біговою доріжкою, і телевізори, що показують спорт. Засуджені також можуть займатися навчанням, що включає музичні, ділові та освітні програми.

Вони також можуть вільно виходити з приміщення, коли вирішують займатися роботою у дворі. Одночасно у в'язниці утримується не більше 500 засуджених, а іноді на кілька сотень менше.

Тут також є окремі кімнати з затишними двоспальними ліжками для членів сім'ї та друзів ув'язнених. Щовихідних у «Будинку Магдалини» залишаються 16 осіб. Ліжка доступні у п'ятницю та суботу вночі, і для гостей передбачено харчування. Ліжка прикрашають барвисті ковдри, зроблені засудженими.

Типовий день у в`язниці починається з підйому о 6 ранку. О 7:15 засуджені снідають. Потім вони можуть працювати або навчатися до обіду опівдні. Потім вони можуть працювати, навчатися або тренуватися до переклички о 4 годині дня і вечері о 5-й.

Після вечері ув'язнені мають «вільний час» для перегляду телевізора, надсилання пошти або розмов по телефону перед вечірньою перекличкою і відбоєм о 23-й.

За словами адвоката, у цій в'язниці рідко трапляються конфлікти, оскільки ув'язнені розуміють, що можуть бути направлені в місця відбування покарання з більш жорсткими умовами, пише видання.

Нагадаємо, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

На Манафорта ще чекає вирок наступного тижня в іншій судовій справі щодо змови та тиску на свідків. Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

Президент США Дональд Трамп після рішення суду заявив, що «дуже співчуває» своєму екс-помічнику.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термінтюремного ув'язнення.

Джерело: Українська правда