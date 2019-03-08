Трамп заявив, що «дуже співчуває» ув'язненому Манафорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пола Манафорта засудили до 47 місяців ув'язнення

«Я дуже співчуваю Полу Манафорту. Я думаю, це був дуже, дуже складний час для нього», - заявив президент

На наступний день після винесення вироку Полу Манафорту, нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що «дуже співчуває» своєму екс-помічнику та знову наголосив, що не мав змови з росіянами.

З такою заявою президент США виступив у п'ятницю, перед вильотом у штат Алабама, повідомляє «Укрінформ».

«Я дуже співчуваю Полу Манафорту. Я думаю, це був дуже, дуже складний час для нього», - зауважив президент Трамп.

Водночас, він звернув увагу, що «дуже шанований суддя» Т.С. Елліс, який вів засідання, не пов'язав рішення ув'язнити Пола Манафорта зі змовою з росіянами.

«Не було нічого спільного зі змовою, змови не було, це полювання на відьом», - наголосив глава Білого дому.

Водночас, президент не згадав про те, що судовий процес над Манафортом, який відбувся в четвер, стосувався не «російського» розслідування, а фінансових махінацій екс-помічника Трампа.

Нагадаємо, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

На Манафорта ще чекає вирок наступного тижня в іншій судовій справі щодо змови та тиску на свідків. Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.