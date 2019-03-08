Трамп заявив, що «дуже співчуває» ув'язненому Манафорту
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«Я дуже співчуваю Полу Манафорту. Я думаю, це був дуже, дуже складний час для нього», - заявив президент
На наступний день після винесення вироку Полу Манафорту, нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що «дуже співчуває» своєму екс-помічнику та знову наголосив, що не мав змови з росіянами.
З такою заявою президент США виступив у п'ятницю, перед вильотом у штат Алабама, повідомляє «Укрінформ».
«Я дуже співчуваю Полу Манафорту. Я думаю, це був дуже, дуже складний час для нього», - зауважив президент Трамп.
Водночас, він звернув увагу, що «дуже шанований суддя» Т.С. Елліс, який вів засідання, не пов'язав рішення ув'язнити Пола Манафорта зі змовою з росіянами.
«Не було нічого спільного зі змовою, змови не було, це полювання на відьом», - наголосив глава Білого дому.
Водночас, президент не згадав про те, що судовий процес над Манафортом, який відбувся в четвер, стосувався не «російського» розслідування, а фінансових махінацій екс-помічника Трампа.
Нагадаємо, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.
На Манафорта ще чекає вирок наступного тижня в іншій судовій справі щодо змови та тиску на свідків. Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.
Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.
Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.
На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.