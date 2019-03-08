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    У світі

    Трамп заявив, що «дуже співчуває» ув'язненому Манафорту

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    Пола Манафорта засудили до&nbsp;47 місяців ув'язнення - Трамп заявив, що «дуже співчуває» ув'язненому Манафорту
    Пола Манафорта засудили до 47 місяців ув'язнення

    «Я дуже співчуваю Полу Манафорту. Я думаю, це був дуже, дуже складний час для нього», - заявив президент

    На наступний день після винесення вироку Полу Манафорту, нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що «дуже співчуває» своєму екс-помічнику та знову наголосив, що не мав змови з росіянами.

    З такою заявою президент США виступив у п'ятницю, перед вильотом у штат Алабама, повідомляє «Укрінформ».

    «Я дуже співчуваю Полу Манафорту. Я думаю, це був дуже, дуже складний час для нього», - зауважив президент Трамп.

    Водночас, він звернув увагу, що «дуже шанований суддя» Т.С. Елліс, який вів засідання, не пов'язав рішення ув'язнити Пола Манафорта зі змовою з росіянами.

    «Не було нічого спільного зі змовою, змови не було, це полювання на відьом», - наголосив глава Білого дому.

    Водночас, президент не згадав про те, що судовий процес над Манафортом, який відбувся в четвер, стосувався не «російського» розслідування, а фінансових махінацій екс-помічника Трампа.

    Нагадаємо, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

    На Манафорта ще чекає вирок наступного тижня в іншій судовій справі щодо змови та тиску на свідків. Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

    Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

    Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

    На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.

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