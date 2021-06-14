«Ні» самолікуванню. Відомий лікар озвучив небезпеки, які підстерігають влітку

Жиравецький наголосив, що в кожного в сім'ї має бути аптечка

Знаний лікар Тарас Жиравецький на своїй сторінці у Facebook розповів про те, як боротися з укусами кліщів та іншими неприємностями, які підстерігають людей улітку.

«Кліщі дуже маленькі і самі нам нічим не загрожують, але вони можуть нас заразити такими інфекціями як борелія, лістерія, бабезія, лістерія, ерліхія і ще кількома вірусними», – наголосив лікар.

Окрім хвороби Лайма є й інші захворювання, на які варто звернути увагу, а хвороба Лайма не завжди дає почервоніння на шкірі.

Аптечка вдома має бути. «Порадьтесь з сімейним лікарем, що саме має бути у вашій аптечці», – наголосив лікар.

Він додав, що загострення алергічних захворювань – це новий виклик для медиків світу, як на мене більш проблематичний ніж антибіотикорезистентність, бо ця проблема є досі невиліковною офіційно, а лікування симптоматичне і може тривати роками.

«Проста порада здати аналіз на igE загальний, цей тест вкаже, на скільки алергізований ваш організм чи вашої дитини. Якщо показник виходить за норму, тоді є сенс виконувати тест на пошук алергенів. Порадьтесь з лікарем, які ліки мають бути у вас в аптечці, якщо ви алергік, це дуже важливо», – підкреслив Тарас Жиравецький.

«Загострення циститів та простатитів – проблема переохолодження, особливо перебування у холодній воді, тому намагайтесь не переохолоджуватись, бо ці захворювання потребують часто призначення антибактерійних препаратів лікарем і, на жаль, часто повторюються», – наголосив лікар.

Він додав, що збільшення кількості аутоімунних захворювань більше пов’язані з тим, що діагностика стала доступнішою і сучаснішою.

«Якщо у Вас болять суглоби, є незрозумілий висип на шкірі, болять м’язи, є сухість очей чи важкість при ковтанні твердої їжі, є загальна слабкість зверніться на візит до лікаря ревматолога для проходження діагностики», – акцентував увагу Жиравецький.

«Якщо у Вас знизилась температура тіла, ви відчуваєте брак енергії, п’єте багато кави протягом дня, у вас з’явились проблеми з травленням, ви відчуваєте затримку рідини – зверніться на візит до ендокринолога для виключення зниження функції щитоподібної залози», – резюмував лікар.

Додамо, що фахівці з дослідницької лабораторії ВПС США розробили прилад, що допомагає знімати втому і зберігати працездатність протягом доби. Як повідомляє портал Technology Networks, в основі VNS-методики лежить стимулювання шийного «блукаючого» нерва електричним струмом.

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