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    «Ні» самолікуванню. Відомий лікар озвучив небезпеки, які підстерігають влітку

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    Загострення алергічних захворювань&nbsp;&ndash; це новий виклик для медиків світу - «Ні» самолікуванню. Відомий лікар озвучив небезпеки, які підстерігають влітку
    Загострення алергічних захворювань  це новий виклик для медиків світу
    Фото з відкритих джерел

    Жиравецький наголосив, що в кожного в сім'ї має бути аптечка

    Знаний лікар Тарас Жиравецький на своїй сторінці у Facebook розповів про те, як боротися з укусами кліщів та іншими неприємностями, які підстерігають людей улітку.

    «Кліщі дуже маленькі і самі нам нічим не загрожують, але вони можуть нас заразити такими інфекціями як борелія, лістерія, бабезія, лістерія, ерліхія і ще кількома вірусними», наголосив лікар.

    Окрім хвороби Лайма є й інші захворювання, на які варто звернути увагу, а хвороба Лайма не завжди дає почервоніння на шкірі.

    Аптечка вдома має бути. «Порадьтесь з сімейним лікарем, що саме має бути у вашій аптечці», наголосив лікар.

    Він додав, що загострення алергічних захворювань це новий виклик для медиків світу, як на мене більш проблематичний ніж антибіотикорезистентність, бо ця проблема є досі невиліковною офіційно, а лікування симптоматичне і може тривати роками.

    «Проста порада здати аналіз на igE загальний, цей тест вкаже, на скільки алергізований ваш організм чи вашої дитини. Якщо показник виходить за норму, тоді є сенс виконувати тест на пошук алергенів. Порадьтесь з лікарем, які ліки мають бути у вас в аптечці, якщо ви алергік, це дуже важливо», підкреслив Тарас Жиравецький.

    «Загострення циститів та простатитів проблема переохолодження, особливо перебування у холодній воді, тому намагайтесь не переохолоджуватись, бо ці захворювання потребують часто призначення антибактерійних препаратів лікарем і, на жаль, часто повторюються», наголосив лікар.

    Він додав, що збільшення кількості аутоімунних захворювань більше пов’язані з тим, що діагностика стала доступнішою і сучаснішою.

    «Якщо у Вас болять суглоби, є незрозумілий висип на шкірі, болять м’язи, є сухість очей чи важкість при ковтанні твердої їжі, є загальна слабкість зверніться на візит до лікаря ревматолога для проходження діагностики», акцентував увагу Жиравецький.

    «Якщо у Вас знизилась температура тіла, ви відчуваєте брак енергії, п’єте багато кави протягом дня, у вас з’явились проблеми з травленням, ви відчуваєте затримку рідини – зверніться на візит до ендокринолога для виключення зниження функції щитоподібної залози», – резюмував лікар.

    Додамо, що фахівці з дослідницької лабораторії ВПС США розробили прилад, що допомагає знімати втому і зберігати працездатність протягом доби. Як повідомляє портал Technology Networks, в основі VNS-методики лежить стимулювання шийного «блукаючого» нерва електричним струмом.

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    Теги: здоров'я права людини кліщ
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    «Ні» самолікуванню. Відомий лікар озвучив небезпеки, які підстерігають влітку