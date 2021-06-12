У Москві лютує коронавірус: столиця РФ йде на тривалі вихідні

За останній тиждень ситуація з поширенням коронавірусної інфекції у Москві різко ускладнилася

Тривалі вихідні в Москві продовжаться дев'ять днів

У Москві оголосили вихідні з 15 по 19 червня через погіршення ситуації з коронавірусом у місті. Про це заявив мер столиці РФ Сергій Собянін, повідомляє Lenta.ru.

«Щоб призупинити зростання захворюваності і зберегти життя людей, сьогодні мною підписаний указ, який передбачає неробочі дні з 15 по 19 червня 2021 року зі збереженням заробітної плати для працівників», – сказав Собянін.

Міський голова уточнив, що тривалі вихідні в Москві продовжаться дев'ять днів – з 12 по 20 червня.

Також з 13 по 20 червня буде припинено роботу дитячих ігрових кімнат та фуд-кортів у торгових центрах.

Кафе і розважальним закладам заборонять працювати вночі. У великих парках і на природних територіях будуть закриті атракціони, дитячі та спортивні майданчики, пункти прокату та інші об'єкти відпочинку. Жителям міста дозволять в парках тільки гуляти.

«За останній тиждень ситуація з поширенням коронавірусної інфекції різко ускладнилася. Кількість нововиявлених хворих на ковід підскочила до пікових значень минулого року», – пояснив Собянін.

Напередодні в столиці РФ виявили 6701 випадок зараження Covid-19 – рекорд з початку року.

До слова, Словаччина відмовилася закуповувати нові партії російської вакцин.