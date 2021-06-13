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    Британські вчені заявили про зміну головних симптомів коронавірусу

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    Головний біль зараз вийшов на перше місце серед симптомів Covid-19, стверджує професор Королівського коледжу Лондона - Британські вчені заявили про зміну головних симптомів коронавірусу

    Головний біль зараз вийшов на перше місце серед симптомів Covid-19, стверджує професор Королівського коледжу Лондона

    Фото з відкритих джерел

    Тепер Covid-19 все більше схожий на звичайну застуду

    У пацієнтів з коронавірусною інфекцією змінилися основні симптоми захворювання. Про це пише Mirror з посиланням на дослідження Королівського коледжу Лондона.

    Вчені вважають, що нові штами коронавірусу, зокрема, дельта-варіант (так званий індійський штам), змінили клінічну картину Covid-19. Тепер найчастішими симптомами, на які скаржаться пацієнти, стали головний біль, нежить і біль у горлі.

    У той же час британська національна служба охорони здоров'я, як і раніше перераховує лихоманку, постійний кашель і втрату смаку та нюху.

    Британські вчені отримали нові дані завдяки додатку ZOE, що дозволяє відстежувати симптоми коронавірусної інфекції. Сильний кашель на початку пандемії був найбільш поширеною ознакою хвороби – він спостерігався у 46% заражених. Але з початку травня статистика змінюється на користь головних болів і нежиті.

    Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор вказав, що тепер Covid-19 все більше схожий на звичайну застуду. Найсильніше це проявляється у молодих пацієнтів, що переносять захворювання в легкій формі.

    За його словами, головний біль зараз вийшов на перше місце серед симптомів Covid-19. На другому місці біль в горлі, слідом йдуть нежить і лихоманка. Кашель зараз тільки на п'ятому місці за поширеністю. А втрата нюху тепер не входить навіть до десятки найбільш частих ознак хвороби.

    У зв'язку з цим Спектор порадив усім, хто вважає, що застудився, зробити тест на коронавірус.

    «Люди цього не усвідомлюють, і можуть подумати, що у них якась сезонна застуда. Вони продовжують ходити на вечірки і можуть поширювати коронавірус», – сказав експерт.

    До слова, напередодні глава МОЗ України Віктор Ляшко назвав чотири із 12 тисяч мутацій коронавірусу, які викликають настороженість.

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    Теги: здоров'я медицина епідемія коронавірус
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    Британські вчені заявили про зміну головних симптомів коронавірусу