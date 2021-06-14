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    Вчені знайшли спосіб залишатися бадьорим більше доби

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    Лабораторії ВПС США розробили прилад, що допомагає знімати втому і зберігати працездатність протягом доби - Вчені знайшли спосіб залишатися бадьорим більше доби
    Лабораторії ВПС США розробили прилад, що допомагає знімати втому і зберігати працездатність протягом доби
    Фото: Lindsey McIntire

    У разі VNS-терапії вплив здійснюється за допомогою портативного пристрою

    Фахівці з дослідницької лабораторії ВПС США розробили прилад, що допомагає знімати втому і зберігати працездатність протягом доби. Як повідомляє портал Technology Networks, в основі VNS-методики лежить стимулювання шийного блукаючого нерва електричним струмом.

    Автори дослідження переконані, що даний спосіб набагато ефективніше транскраніальної стимуляції постійним струмом (tDCS). Обидва методи спрямовані на вплив блакитної плями - області в стовбурі мозку, яка є основним джерелом норадреналіну, гормону бадьорості.

    При цьому tDCS-сигнали повинні пройти через шкіру, череп і решту мозку, щоб досягти фінальної області. Тривалість процедури становить близько 30 хвилин.

    У разі VNS-терапії вплив здійснюється за допомогою портативного пристрою. При цьому людина може самостійно управляти приладом, а процедура займає всього шість хвилин. Лабораторії ВПС США розробили прилад, що допомагає знімати втому і зберігати працездатність протягом доби.

    У випробуваннях приладу взяли участь 40 осіб. Учасники спали протягом 34 годин. Стан добровольців оцінювався за допомогою чотирьох тестів. З'ясувалося, що учасники VNS-терапії показували найкращі результати через 12 і 15 годин після стимуляції. І хоча результати повинні бути підтверджені додатковими дослідженнями, експерти впевнені, що даний метод може стати хорошим способом довго залишатися бадьорим і зберігати працездатність.

    Раніше вчені довели ефективність перерв на роботі. Фахівці проаналізували дві групи офісних працівників - 98 осіб з США і 222 - з Південної Кореї. З'ясувалося, що співробітники, які періодично відволікаються від роботи, більше залучені в свою діяльність і менше втомлюються.

    До слова, на щеплення у центр масової вакцинації, що у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, можна потрапити без черг.

    Теги: здоров'я США
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    Вчені знайшли спосіб залишатися бадьорим більше доби