Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»

Для знищення ворожих дронів ЗСУ застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи

У ніч на 3 травня російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА.

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Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності Повітряного командування «Центр», Повітряного командування «Схід» і Повітряного командування «Південь».

Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області. Згодом у столиці знову прогриміли вибухи.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі.

Крім того, у ніч на 3 травня під час повітряної тривоги вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі.

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Повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.