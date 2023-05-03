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Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
Росія запустила ударні дрони з різних напрямків
фото ілюстративне

У повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі

У ніч на 3 травня Київ зазнав чергового повітряного нападу з боку Росії – третього за останні шість днів.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цього разу столиця була атакована виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА Shahed.

«Звичайною та незмінною залишається і тактика противника – з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області. Згодом у столиці знову прогриміли вибухи

Крім того, у ніч на 3 травня під час повітряної тривоги вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі.

Повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.

Теги: росія окупанти Київ війна безпілотник тривога

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