Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ

У повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі

У ніч на 3 травня Київ зазнав чергового повітряного нападу з боку Росії – третього за останні шість днів.

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Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цього разу столиця була атакована виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА Shahed.

«Звичайною та незмінною залишається і тактика противника – з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області. Згодом у столиці знову прогриміли вибухи

Крім того, у ніч на 3 травня під час повітряної тривоги вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі.

Повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.