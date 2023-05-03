У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Жителям Київщини слід залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги

У столиці під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області.

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«Київщина! Працює ППО», – йдеться в повідомленні.

ОВА закликає жителів Київщини залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що приблизно о 00:15 у Києві та Київській області залунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників із півночі.

До слова, завершилася 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Учора противник завдав три ракетні, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.