У Києві вдруге за ніч чути вибухи

Мешканцям Київщини слід перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги

У столиці вдруге за ніч чути звуки вибухів. Про це повідомляє «Главком».

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Вибухи пролунали о 01:53.

У Києві та Київській області досі триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників із півночі.

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Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області.

Крім того, у ніч на 3 травня під час повітряної тривоги вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі.

До слова, завершилася 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Учора противник завдав три ракетні, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.