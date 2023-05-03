Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала понад чотири години

Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників із півночі

Повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.

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Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників із півночі.

Мапа тривог виглядала так:

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Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги 3 травня було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони в області. Згодом вибухи в столиці пролунали вдруге.

Крім того, у ніч на 3 травня під час повітряної тривоги вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі.

До слова, завершилася 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Учора противник завдав три ракетні, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.