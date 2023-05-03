Атака дронів і вибухи в українських містах: головне за ніч

Росіяни понад чотири години тероризували Україну іранськими безпілотниками

У ніч на 3 травня майже половину українських областей охопила повітряна тривога. Ворог вчергове запустив іранські дрони Shahed-136/131. У Києві декілька разів лунали вибухи, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони. Також вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі. Від ворожого обстрілу Херсонщини 2 травня загинув 66-річний чоловік. Тим часом у Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза, а Зеленський прокоментував витік таємних документів США. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 3 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака дронів на Україну

Повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників із півночі.

У Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області. Згодом у столиці знову прогриміли вибухи. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цього разу столиця була атакована виключно дронами. Попередньо, обійшлося без жертв та руйнувань.

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Крім того, у ніч на 3 травня під час повітряної тривоги вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі.

Обстріл Херсонщини

Увечері 2 травня російські загарбники кілька разів обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожих атак загинув 66-річний чоловік, 78-річна жінка отримала поранення.

У Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза

У селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, загорілася нафтобаза. Пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

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Російські ЗМІ заявили, що причиною загоряння, ймовірно, є атака безпілотника.

Зеленський прокоментував витік таємних документів США

Президент Володимир Зеленський не обговорював із Білим домом витік cекретних документів розвідки США. Цей інцидент український лідер вважає шкідливими як для Вашингтона, так і для Києва.

Зеленський, який був втягнутий у перший скандал з імпічментом президента Дональда Трампа, зауважив, що це не перший випадок, коли його життя ускладнюється через витоки в США, і що тепер він більше зосереджений на підготовці України до деокупації території.

«Я не знаю, чи це маніпуляція, чи випадковість тощо. Попри такі інформаційні рухи, я маю готувати державу до деокупації, а не до інших кроків. І це моє завдання. Пам'ятаєте, якою вийшла наша розмова з Трампом? Вони її надрукували. Ну, чесно кажучи, я теж не давав на це дозволу», – пригадав він.

Ізраїль вдарив по Сектору Гази

У ніч на 3 травня авіація Ізраїлю завдала ударів по Сектору Гази у відповідь на нещодавній ракетний обстріл. Про це повідомляє CNN.

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Напередодні, 2 травня, із Сектора Гази було випущено приблизно 25 ракет по території Ізраїлю, повідомляв The Jerusalem Post. Дві з них поцілили в місто Сдерот, а чотири були перехоплені. Ще 16 ракет упали на відкритому просторі. Унаслідок цієї атаки постраждали щонайменше семеро людей.