У Дніпрі та Запоріжжі прогриміли вибухи
Наразі в обох містах триває повітряна тривога, не покидайте укриття
У ніч на 3 травня у Дніпрі та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
Про вибухи у Запоріжжі видання написало 01:25, повідомлення про звуки вибухів у Дніпрі надійшло о 01:33.
Наразі в обох містах триває повітряна тривога. Фіксується загроза атаки безпілотників із півночі.
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко закликав громадян зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати фото- та відеоматеріали та не допомагати ворогу корегувати вогонь.
«Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України», – нагадав він.
Водночас голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук натякнув на роботу ППО.
«Тримаємо небо», – написав він.
Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області.
До слова, завершилася 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Учора противник завдав три ракетні, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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