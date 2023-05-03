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У Дніпрі та Запоріжжі прогриміли вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Дніпрі та Запоріжжі прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі в обох містах триває повітряна тривога, не покидайте укриття

У ніч на 3 травня у Дніпрі та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Про вибухи у Запоріжжі видання написало 01:25, повідомлення про звуки вибухів у Дніпрі надійшло о 01:33.

Наразі в обох містах триває повітряна тривога. Фіксується загроза атаки безпілотників із півночі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко закликав громадян зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати фото- та відеоматеріали та не допомагати ворогу корегувати вогонь.

«Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України», – нагадав він.

 Водночас голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук натякнув на роботу ППО. 

«Тримаємо небо», – написав він.

Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області.

До слова, завершилася 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Учора противник завдав три ракетні, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: тривога вибух Дніпро Запоріжжя

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