У Дніпрі та Запоріжжі прогриміли вибухи

Наразі в обох містах триває повітряна тривога, не покидайте укриття

У ніч на 3 травня у Дніпрі та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про вибухи у Запоріжжі видання написало 01:25, повідомлення про звуки вибухів у Дніпрі надійшло о 01:33.

Наразі в обох містах триває повітряна тривога. Фіксується загроза атаки безпілотників із півночі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко закликав громадян зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати фото- та відеоматеріали та не допомагати ворогу корегувати вогонь.

«Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України», – нагадав він.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук натякнув на роботу ППО.

«Тримаємо небо», – написав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області.

До слова, завершилася 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Учора противник завдав три ракетні, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.