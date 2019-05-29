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    Нідерланди першими в світі заборонили байкерський клуб Hells Angels

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    <p><span>Рішення суду прийняте&nbsp;у відповідь на сотні злочинних інцидентів&nbsp;в Нідерландах,&nbsp;</span>до яких причетні&nbsp;байкери Hells Angels</p> - Нідерланди першими в світі заборонили байкерський клуб Hells Angels

    Рішення суду прийняте у відповідь на сотні злочинних інцидентів в Нідерландах, до яких причетні байкери Hells Angels

    «Заборона необхідна для захисту населення. Члени клубу більше не допускаються до Нідерландів», - йдеться в постанові суду

    Cуд у Нідерландах заборонив найбільший у світі байкерський клуб Hells Angels (Янголи пекла), заявивши, що клуб має великий «послужний список» насильницьких злочинів, серед яких - убивства суперників, перестрілки, а також злочини, пов'язані з наркотиками і зброєю.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що прокурори прагнули застосування заходів проти клубу у відповідь на сотні злочинних інцидентів в Нідерландах.

    «Насильство часто буває настільки серйозним і викликає стільки соціальної нестабільності, що його можна розглядати як порушення громадського порядку», - постановив Утрехтський окружний суд.

    «Заборона необхідна для захисту населення. Члени клубу більше не допускаються до Нідерландів», - йдеться в постанові суду.

    Представник національної прокуратури повідомив, що це вперше в історії країна заборонила Hells Angels.

    Уряд США вважає байкерський клуб міжнародним злочинним синдикатом. Байкерський клуб Hells Angels заснований в Каліфорнії у 1948 році. Його члени відомі тим, що їздять на  мотоциклах Harley-Davidson. Вони мають репутацію порушників закону.

    Hells Angels здобули славу в 1960-х роках завдяки книзі Гантера Томпсона «Янголи пекла: дивна і жахлива сага».

    На сьогодні вважається, що членами клубу є тисячі байкерів в десятках країн світу.

    Джерело: Європейська правда

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