Нідерланди першими в світі заборонили байкерський клуб Hells Angels



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Рішення суду прийняте у відповідь на сотні злочинних інцидентів в Нідерландах, до яких причетні байкери Hells Angels

«Заборона необхідна для захисту населення. Члени клубу більше не допускаються до Нідерландів», - йдеться в постанові суду

Cуд у Нідерландах заборонив найбільший у світі байкерський клуб Hells Angels (Янголи пекла), заявивши, що клуб має великий «послужний список» насильницьких злочинів, серед яких - убивства суперників, перестрілки, а також злочини, пов'язані з наркотиками і зброєю.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що прокурори прагнули застосування заходів проти клубу у відповідь на сотні злочинних інцидентів в Нідерландах.

«Насильство часто буває настільки серйозним і викликає стільки соціальної нестабільності, що його можна розглядати як порушення громадського порядку», - постановив Утрехтський окружний суд.

«Заборона необхідна для захисту населення. Члени клубу більше не допускаються до Нідерландів», - йдеться в постанові суду.

Представник національної прокуратури повідомив, що це вперше в історії країна заборонила Hells Angels.

Уряд США вважає байкерський клуб міжнародним злочинним синдикатом. Байкерський клуб Hells Angels заснований в Каліфорнії у 1948 році. Його члени відомі тим, що їздять на мотоциклах Harley-Davidson. Вони мають репутацію порушників закону.

Hells Angels здобули славу в 1960-х роках завдяки книзі Гантера Томпсона «Янголи пекла: дивна і жахлива сага».

На сьогодні вважається, що членами клубу є тисячі байкерів в десятках країн світу.

Джерело: Європейська правда