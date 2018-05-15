Нідерланди відмовилися від російських антивірусів «Касперського»

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Міністр заявив, що компанія підпорядковується російському законодавству і її можуть зобов'язати підкоритися інтересам російських розвідувальних служб

Уряд Нідерландів ухвалив рішення відмовитися від використання антивірусного програмного забезпечення компанії «Лабораторія Касперського».

Про це заявив міністр безпеки та юстиції Нідерландів Фердинанд Грапперхаус у листі до парламенту, повідомляє NOS.

«Це запобіжний засіб, ухвалений з точки зору національної безпеки», — зазначив Грапперхаус.

Компанії, що займаються питаннями захисту, також повинні припинити використання програм «Касперського».

Міністр заявив, що компанія підпорядковується російському законодавству і її можуть зобов'язати підкоритися інтересам російських розвідувальних служб. Він також зауважив, що у Росії є наступальна кібер-програма, яка зокрема націлена на Нідерланди.

Водночас він повідомив, що в Нідерландах не було конкретних випадків зловживання з боку російської компанії, але цього не можна виключати в майбутньому.