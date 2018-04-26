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    Німеччина очікує початку дії американських тарифів на сталь і алюміній

    Трамп у рамках переговорів із Меркель також підніматиме питання «Північного потоку 2»
    Напередодні переговорів Дональда Трампа і Ангели Меркель в п'ятницю в ФРН очікують, що із 1 травня американські тарифи на сталь і алюміній почнуть діяти щодо відповідної продукції із ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Раніше європейські компанії отримали відстрочку по питанням застосування американських тарифів, які почали
    • 26 Квiтня, 15:45
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    Трамп у рамках переговорів із Меркель також підніматиме питання «Північного потоку 2»

    Напередодні переговорів Дональда Трампа і Ангели Меркель в п'ятницю в ФРН очікують, що із 1 травня американські тарифи на сталь і алюміній почнуть діяти щодо відповідної продукції із ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Раніше європейські компанії отримали відстрочку по питанням застосування американських тарифів, які почали діяти в кінці березня. При цьому Берлін не залишає надії успішно завершити переговори і досягнути домовленості, яка стосуватиметься широкої номенклатури товарів. Джерело в уряді ФРН відзначило, що по питанням режиму торгівлі із США є певні розбіжності всередині самих країн ЄС. 

    Окрім того очікується, що питання газогону «Північний потік 2» може бути використане Дональдом Трампом в рамках переговорів із Ангелою Меркель в якості переговорного козиря. ФРН намагатиметься заспокоїти Україну по питанню збереження важливості ГТС через залучення відповідних іноземних інвесторів для її модернізації.

     

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