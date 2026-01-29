Головна Новини
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Берлін передав перші установки для децентралізованого живлення Києва
Фото: Посольство Німеччини в Україні

Допомогу надали в межах пакета екстреної енергетичної підтримки

Німеччина передала Україні перші дві когенераційні установки, які призначені для забезпечення теплом і електроенергією мешканців Києва в межах пакета екстреної енергетичної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Зазначається, що допомогу надали в межах пакета екстреної енергетичної підтримки України, обсяг якого нещодавно збільшили до 120 млн євро.

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва фото 1
Фото: Посольство Німеччини в Україні

28 січня посол Німеччини в Україні Гайко Томс передав перші дві комбіновані тепло- та електроустановки для Києва прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко. За інформацією диппредставництва, ці установки допоможуть забезпечити теплом та світлом 86 тисяч киян. Крім того, в Україну найближчим часом доставлять ще 42 когенераційні установки, 76 модульних котелень та інше енергетичне обладнання.

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва фото 2
Фото: Посольство Німеччини в Україні

«Децентралізоване енергопостачання – ключовий чинник стійкості. Німеччина твердо налаштована зміцнювати стійкість України всіма можливими способами. Ці дві установки – лише один з аспектів суттєвої енергетичної підтримки Німеччини для України. Попереду – ще багато інших кроків», – заявив Томс. Раніше посол Німеччини в Україні повідомив, що Берлін передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, дві з яких мали прибути 28 січня.

Теги: Німеччина Україна гуманітарна допомога

