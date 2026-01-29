Головна Світ Політика
Німеччина схвалила план космічної оборони від ракетних загроз

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Німеччина схвалила план космічної оборони від ракетних загроз
Німеччина вийшла з-під «парасольки» США і запустила власний щит
фото: Financial Times

Берлін прагне зменшити залежність Європи від США у сфері космічної безпеки

Німеччина планує стати першою європейською державою, яка створить національну супутникову систему раннього виявлення ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на інтерв'ю керівника космічного командування Німеччини генерал-майора Міхаеля Траута.

За словами Траута, Берлін наразі планує забезпечити основу для нової системи. Проєкт матиме національний характер, однак буде відкритим для співпраці з європейськими союзниками. Він наголосив, що виявлення ракет є операційним пріоритетом для країни.

Наразі європейські держави значною мірою покладаються на спільну систему попередження США через НАТО для виявлення загроз, зокрема запусків ракет великої дальності. Водночас непередбачувана позиція президента США Дональда Трампа щодо НАТО та його нещодавні заяви про можливу анексію Гренландії, за даними FT, стривожили європейські столиці та прискорили прагнення до розвитку суверенного оборонного потенціалу.

Виступаючи на Європейській космічній конференції в Брюсселі, Траут заявив, що Європа залежала від США «більш-менш у всіх аспектах космічних можливостей» і має гостру потребу нарощувати власні спроможності.

«Ми хочемо не лише мати змогу виявляти ракети на ранній стадії, ми хочемо мати змогу боротися з ними на ранній стадії», – наголосив він. Додатковим чинником стала застосована Росією в Україні балістична ракета «Орєшнік», яку, як вважається, майже неможливо перехопити. Це, за словами Траута, підкреслило вразливість Європи у сфері раннього виявлення запусків.

Керівник космічного командування Німеччини відмовився розкривати терміни реалізації чи бюджет проєкту, однак заявив, що зволікати немає часу. «Наш начальник оборони віддав наказ бути готовими до війни у 2029 році. Але в космосі ми повинні бути готові воювати вже зараз, якщо це буде необхідно», – сказав він.

Раніше Європейський Союз уперше запустив частину власної захищеної супутникової системи зв’язку як альтернативу Starlink. Проєкт вартістю 10,6 млрд євро має зменшити залежність ЄС від США.

Минулого тижня окремі елементи систем IRIS2 та GOVSATCOM почали працювати в тестовому режимі для потреб урядів і військових. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що Україна вже запросила доступ до цієї системи, а в ЄС наразі опрацьовують технічні та юридичні умови.

