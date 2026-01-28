Одна мобільна електростанція може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей

Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, дві з них прибудуть в нашу країну сьогодні, 28 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла Німеччини в Україні Гайко Томса в інтерв'ю «Суспільному».

«Те, що відбувається тут щоночі, – це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції – комбіновані теплоелектростанції», – каже він.

За словами дипломата, одна така мобільна електростанція може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей. «Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їх підключенні – так само, як і з генераторами, – але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше», – наголосив Томс.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше повідомлялося, що Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими.

