Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про необхідність активніших дій у Балтійському морі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до більш рішучих дій проти так званого «тіньового флоту» Росії та посилення санкцій у межах Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Вадефуля німецькому мовнику Tagesschau.

Міністр наголосив, що країни Балтійського регіону особливо страждають від гібридних дій, організованих Кремлем, і потребують посиленої координації з боку ЄС. «Майже жоден інший регіон ЄС не зазнає такого значного впливу гібридних дій, організованих Кремлем. Немає часу на роздуми – ані в питанні захисту критичної інфраструктури, ані в питанні введення санкцій проти російського тіньового флоту. Німеччина твердо стоїть на боці Латвії та країн Балтії», – заявив Вадефуль.

Він нагадав, що санкції ЄС проти суден «тіньового флоту» та осіб, які стоять за ними, вже запроваджені, однак їхня ефективність залишається недостатньою. За словами міністра, необхідно значно посилити обмін інформацією між країнами Балтійського моря та активніше використовувати правові механізми для протидії таким суднам.

Окремо Вадефуль звернув увагу на проблему танкерів із невизначеним прапором. «Зараз ми повинні використовувати всі можливості, які надає морське право, щоб зупинити такі судна», – підкреслив він.

Раніше прикордонна служба Фінляндії разом з іншими державами Балтійського моря та Європейською комісією оголосила про створення центру морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури у Фінській затоці.