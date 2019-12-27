Німеччина відмовилась надати Україні військову допомогу — Пристайко



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Глава МЗС не повідомив подробиці щодо відповіді Берліна на запит Києва

Німеччина відмовила Україні в наданні військової допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє німецький портал RND.

Водночас, голова українського МЗС наголосив, що Київ вдячний Берліну за надану фінансової допомоги, а також за політичну підтримку.

«Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий... Сподіваюся, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України», — зазначив Пристайко.

Пристайко не уточнив, коли подавали запит на допомогу, але відзначив, що нині йдеться про саме виживання України як держави.

Нагадаємо, Міністерство оборони України уклало контракт на поставку другої партії американських протитанкових комплексів Javelin.

На сторінці Посольства України в США в Facebook заявили, що контракт про покупку партії ПТРК Javelin став першим масштабним договором прямих міжнародних оборонних закупівель між двома державами.

«Для України це величезний крок вперед, перед яким був відхід від старої системи, яка забороняла Міноборони України безпосередньо купувати озброєння і техніку в іноземних держав. Тепер ці зміни розширять наші можливості для зміцнення військово-технічного і оборонного потенціалу держави», - відзначили в посольстві.

Нагадаємо, 1 грудня Конгрес США дав попередню згоду на продаж Україні додаткової партії протитанкових ракетних комплексів зброї Javelin на суму в $39 млн.

Перша партія «Джавелінів» на 47 млн доларів надійшла в Україну навесні 2018 року.