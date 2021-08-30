Німеччина виправляє гріхи нацистів: сотні тисяч євреїв зможуть отримати паспорт ФРН

За оцінками, нова поправка до закону про громадянство Німеччини дасть можливість сотням тисяч ізраїльтян отримати паспорт цієї країни

У Німеччині увійшла в силу поправка до закону про громадянство, яка надає ізраїльтянам унікальну можливість отримати паспорт цієї країни. Про це стало відомо 30 серпня зі статті на ізраїльському юридичному сайті Psakdin. Її автор, адвокат Тал Офір, пояснив всі нюанси нової правової реформи.

«В результаті безпрецедентної за своїми масштабами правової реформи в Німеччині вже найближчим часом сотні тисяч ізраїльтян зможуть звернутися за отриманням громадянства цієї країни. Відповідно до нових умов, німецький паспорт буде надано будь-кому, хто зуміє довести, що його батьки, дідусі, бабусі, прадіди були громадянами Німеччини в 1933-1945 роках», – пояснює Офір.

Сучасна Німеччина прагне виправити історичну несправедливість, і тому ізраїльтянам, чиї близькі перебували в Німеччині в нацистський період, не знадобиться для отримання паспорта жити в країні, здавати складний іспит на знання мови, проходити спеціальну співбесіду, доводячи німецькій владі свою економічну спроможність. Все, що їм необхідно, це довести родинний зв'язок з тим, хто був громадянином Німеччини в зазначений період, інформує стаття адвоката.

«Для даної категорії претендентів на німецьке громадянство знімаються певні обмеження: служба в іноземній армії, військова робота, заняття державних і громадських посад в Ізраїлі та інших країнах», – пояснює Офір.

Нова поправка дозволяє ізраїльтянам, що входять в обговорювану категорію, зберігати ізраїльський і будь-який інший паспорт - без будь-яких умов і обмежень. Ще один важливий момент для молодих ізраїльтян: вони можуть отримати громадянство Німеччини поза тим, чи отримали його їхні батьки.

Отже, найбільш важливий елемент реформи - розширення підрозділу 116 конституції Німеччини. Він по-новому визначає поняття «нащадки» (Grundgesetz) і дозволяє надавати громадянство за материнською лінією (а в разі позашлюбного зв'язку - за лінією батька). У минулому в німецькому законодавстві існували численні застереження, що перешкоджали отриманню німецького паспорта нащадками жінок, які пережили Голокост.

Нова поправка серйозним чином збільшує кількість потенційних претендентів на громадянство. Раніше діти або онуки жінок, які вижили в Голокост (або тих, кого позбавили громадянства в 1941 році), могли розраховувати на німецький паспорт лише в тому випадку, якщо вони народилися до 1953 року. Внесені нещодавно зміни скасували цей параграф.

Завдяки новим поправкам громадянами Німеччини можуть стати діти, внуки і правнуки (а іноді і праправнуки) тих, хто мав німецьке громадянство в період перебування при владі нацистів.

Німецький закон про громадянство базується на кровному зв'язку. Претенденти на отримання громадянства не зобов'язані жити в Німеччині або перебувати у ній певний термін, щоб отримати громадянство. Також немає необхідності відвідувати Німеччину з цією метою. «У цьому і полягає революційний характер реформи, виправити історичну несправедливість щодо нащадків тих, що вижили в Голокост і тих, кого переслідували нацисти» – підкреслює автор статті.

Також адвокат пояснює, яка ситуація склалась для неповнолітніх претендентів на громадянство. «Якщо хоча б один з його батьків вже має німецький паспорт, документ можна оформити в німецькому посольстві, куди слід прийти зі свідоцтвом про народження та німецькими документами батька або матері. Дані неповнолітнього здобувача будуть внесені в німецький реєстр народонаселення.

Повнолітнім дітям німецького громадянина буде простіше отримати паспорт, оскільки їх зв'язок з володарем громадянства вже доведено. Проте їм доведеться пройти той же процес, що і їх батькам», – пояснює Тал Офір.

Адвокат дав пораду, куди звертатися за отриманням громадянства. Як і інші адвокати, Тал Офір вважає, що в питаннях отримання іноземного громадянства шанси зростають, якщо скористатися допомогою юриста. А у випадку з Німеччиною – найкраще звернутися до адвоката, який володіє німецькою мовою.

За словами адвоката, в середньому процес займає від року до двох – з моменту подачі документів. Але іноді потрібні різного роду генеалогічні дослідження, пошук втрачених документів. Бувають також затримки в роботі німецьких комісій, які стверджують такого роду рішення. У подібних випадках процес може затягнутися, але не більше ніж до трьох років.

Адвокат назвав й необхідні для цього документи. Найголовніше – довести прямий родинний зв'язок. «Для цього необхідно надати документи власника німецького громадянства в період 1933-1945 рр. Це можуть бути свідоцтво про народження, диплом визнаного академічної установи, свідоцтво про шлюб або розлучення, старий закордонний паспорт і будь-який інший офіційний документ, який доводить зв'язок людини з Німеччиною. Якщо документ на івриті, потрібно завірений нотаріусом переклад на німецьку.

Слід пам'ятати, що далеко не всім із 300 тисяч німецьких євреїв, змушених в 30-х роках покинути Німеччину, вдалося зберегти документи. У таких випадках доводиться займатися пошуком в німецьких архівах. Це вимагає додаткових витрат», – повідомляє Тал Офір.

Юрист також розповів про переваги німецького громадянства. Громадяни найпотужнішого в економічному плані європейської держави мають безліч прав і пільг, які поширюються і на тих, хто проживає в Німеччині, і на тих, хто живе за її межами. Ось лише деякі з них:

Можливість без обмежень жити і працювати в будь-якій країні Євросоюзу.

Отримання хороших умов на роботі - пенсійні відрахування, щорічна відпустка, лікарняний, медична страховка, соціальні пільги.

Безвізовий в'їзд в США і Австралії (ізраїльтянам для цього необхідна віза), а також в країни, куди ізраїльтянам в'їзд взагалі заборонений (Катар, Малайзія, Венесуела).

Безкоштовне навчання в німецьких вузах і отримання студентської стипендії.

Субсидовані медичні послуги в одній з кращих в Європі систем охорони здоров'я.

Створення бізнесу і придбання нерухомості в країнах ЄС з отриманням істотних пільг.

Є і ще один момент. «Незабаром вступлять в силу обмеження щодо ізраїльських громадян, які подорожують по Європі. Мабуть, з 2022 року ізраїльтянам буде потрібно отримання візи для відвідування ЄС. Німецький паспорт дозволяє уникнути цих формальностей», – підсумовує адвокат свою статтю.