Правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори

В окупантів організаційні проблеми з дистанційним голосуванням на російських виборах

Ватажки терористичних «Л/ДНР» доручили так званим міністерствам транспорту організувати трансфер в Ростовську область і назад в період 17-19 вересня в дні голосування на виборах в Державну думу РФ. Причина такої вказівки – організаційні проблеми з дистанційним голосуванням на російських виборах – жителі ОРДЛО не встигають пройти всі необхідні процедури для «виборів онлайн». Про це «Главкому» розповів правозахисник Павло Лисянський, засновник «Східної правозахисної групи».

За його словами, масштабний підвіз людей з «ЛНР» і «ДНР» здійснюється, бо окупаційні адміністрації не встигають оформити страховий номер індивідуального особового рахунку необхідної кількості жителів ОРДЛО, які оформили паспорт РФ.

Правозахисник додав, що Кремль поставив завдання, аби на виборах в Держдуму РФ, проголосувало не менше 75% жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, це приблизно 450-500 тисяч осіб, але без оформленого страхового номеру дистанційно проголосувати не вийде.

«На сьогоднішній день, зареєстрованих жителів ОРДЛО з паспортами РФ для участі в дистанційному голосуванні 104,7 тисяч осіб. Реєстрація для участі в дистанційному голосуванні буде доступна до 13 вересня. Відповідно «ЛНР» і «ДНР» не можуть виконати завдання РФ. 104,7 тисяч осіб, це тільки 1/5 частина від загальної кількості жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, а для голосування на виборчих дільницях РФ в Ростовській області необхідний тільки паспорт громадянина РФ», – каже Лисянський.

За його словами, організація процесу підвезення складається з декількох етапів. «Інформаційні центри» збирають списки і ведуть комунікацію з людьми, так звані міністерства транспорту виділяють автотранспорт, трансфери здійснюватимуться на автобусах і маршрутках. За процес голосування людей яких підвезли, буде відповідати представники окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО, тих міст з яких виїхав автобус.

Правозахисник додав, що російська адміністрація Ростовської області і окупанти вже погодили, в які міста регіону і виборчі дільниці будуть привозити виборців з ОРДЛО, щоб не створювати черги та ажіотажу на окремих ділянках.

Наприклад, жителі Свердловська голосуватимуть в Гуково Ростовської області, жителі Ровеньків і Антрацита голосуватимуть в м. Шахти і Новошахтинськ Ростовської області. Жителі Тореза і Сніжного голосуватимуть в Матвєєві-Кургані Ростовської області.

«Наші джерела з'ясували, що в список на офлайн голосування записуються навіть ті, хто зареєструвався на дистанційне голосування, тобто для того, щоб наблизитися до цифри в 450 тисяч голосів РФ і бойовики проведуть жителів ОРДЛО за двома списками. По суті, це анексія території України без офіційного оголошення про анексію. Те, що відбувається на Донбасі вже давно не гібридна війна, а пряма – військова і політична агресія», – резюмував Лисянський.

Раніше Зеленський прокоментував залучення жителів Донбасу до російських виборів.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова розповіла про можливості проголосувати на виборах в Державну думу для громадян, які перебувають на території самопроголошених терористичних «Л/ДНР».

Крім того, повідомлялося, що Росія заграє з жителями ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми.

Також Арестович заявляв, що вибори в Держдуму в Донбасі – підстава посилити санкції проти РФ.

Нагадаємо, партія Путіна «Єдина Росія» уклала угоду із «Союзом добровольців Донбасу», яку очолює Олександр Бородай – бойовик і колишній глава «ДНР», що сьогодні проживає в Росії. Вибори в Державну думу пройдуть 19 вересня 2021 року.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про запровадження санкцій. У списку опинилися ватажки так званих ДНР та ЛНР, а також «очільник» окупованого Криму.

Так, під українськими санкціями опинилися ватажок «ДНР» Денис Пушилін, ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник та так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов. Водночас санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з «ЛНР» і «ДНР» та окупаційним режимом Криму.

Тим чаасом віцеспікер Держдуми РФ закликав ліквідувати Україну.

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