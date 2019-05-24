  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Німеччиною прокотилися масштабні екологічні протести

    • Розсилка
    Німеччиною прокотилися масштабні екологічні протести

    У Гамбурзі на другий кліматичний страйк у центрі міста вийшли до 17 тисяч демонстрантів

    У Німеччині рух Fridays for Future в черговий раз мобілізував десятки тисяч молодих людей на акції за підтримку більш результативної кліматичної політики.

    Про це повідомляє видання Zeit.

    Зазначається, що у Гамбурзі на другий кліматичний страйк у центрі міста вийшли до 17 тисяч демонстрантів.

    «Ми тут, ми голосно кричимо, бо ви крадете наше майбутнє!» – заявляли серед іншого учасники демонстрації.

    Протести проходили і в інших німецьких містах. У Кельні організатори заявили про 12 тисяч учасників. У Берліні чиновники повідомили про кілька тисяч демонстрантів, хоча зареєструвалися на акцію 10 тисяч осіб. У Мюнхені, за даними поліції, протестували від 2500 до 3000 людей.

    По всій країні організатори очікували сотні тисяч учасників своїх кліматичних страйків.

    Демонстрації пройшли також у інших країнах. У Стокгольмі активістка з питань клімату Грета Тунберг закликала до фундаментального переосмислення питань зміни клімату.

    Як відомо, протягом декількох останніх місяців у Європі учні і студенти скасовували по п'ятницях заняття, щоб брати участь у акціях з вимогою кращої кліматичної політики.  Активісти серед іншого вимагають дотримання Паризької кліматичної угоди.

    Раніше повідомлялося, що школярі в Австралії та Новій Зеландії вийшли на страйк і закликали політиків і підприємців почати боротися зі змінами клімату.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    екологія Німеччина клімат студенти протест активісти страйк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ