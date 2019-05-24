Німеччиною прокотилися масштабні екологічні протести
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Розсилка
У Гамбурзі на другий кліматичний страйк у центрі міста вийшли до 17 тисяч демонстрантів
У Німеччині рух Fridays for Future в черговий раз мобілізував десятки тисяч молодих людей на акції за підтримку більш результативної кліматичної політики.
Про це повідомляє видання Zeit.
Зазначається, що у Гамбурзі на другий кліматичний страйк у центрі міста вийшли до 17 тисяч демонстрантів.
«Ми тут, ми голосно кричимо, бо ви крадете наше майбутнє!» – заявляли серед іншого учасники демонстрації.
Протести проходили і в інших німецьких містах. У Кельні організатори заявили про 12 тисяч учасників. У Берліні чиновники повідомили про кілька тисяч демонстрантів, хоча зареєструвалися на акцію 10 тисяч осіб. У Мюнхені, за даними поліції, протестували від 2500 до 3000 людей.
По всій країні організатори очікували сотні тисяч учасників своїх кліматичних страйків.
Демонстрації пройшли також у інших країнах. У Стокгольмі активістка з питань клімату Грета Тунберг закликала до фундаментального переосмислення питань зміни клімату.
Як відомо, протягом декількох останніх місяців у Європі учні і студенти скасовували по п'ятницях заняття, щоб брати участь у акціях з вимогою кращої кліматичної політики. Активісти серед іншого вимагають дотримання Паризької кліматичної угоди.
Раніше повідомлялося, що школярі в Австралії та Новій Зеландії вийшли на страйк і закликали політиків і підприємців почати боротися зі змінами клімату.
Джерело: Європейська правда