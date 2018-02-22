Німецький корвет приєднається до військово-морської групи НАТО

Експедиція в складі групи кораблів НАТО триватиме чотири місяці

У понеділок 26 лютого корвет військово-морських сил ФРН FGS Erfurt повинен залишити порт приписки Варнемюнде для того, щоб приєднатися до Постійної військово-морської групи НАТО №1 (SNMG1). Про це повідомляє видання Naval Today. Корабель буде брати участь в операціях в Балтійському і Північному морях, де зазвичай і діє Постійна



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Корвет ФРН FGS Erfurt

Експедиція в складі групи кораблів НАТО триватиме чотири місяці

У понеділок 26 лютого корвет військово-морських сил ФРН FGS Erfurt повинен залишити порт приписки Варнемюнде для того, щоб приєднатися до Постійної військово-морської групи НАТО №1 (SNMG1). Про це повідомляє видання Naval Today.

Корабель буде брати участь в операціях в Балтійському і Північному морях, де зазвичай і діє Постійна військово-морська група НАТО №1.

Експедиція корвета FGS Erfurt в складі групи Північноатлантичного альянсу триватиме протягом чотирьох місяців.

На сьогодні Постійна військово-морська група НАТО №1 перебуває під командуванням військово-морських сил Данії, які залучили до її місії фрегат HDMS Niels Juel.