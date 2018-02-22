  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Німецький корвет приєднається до військово-морської групи НАТО

    Експедиція в складі групи кораблів НАТО триватиме чотири місяці
    У понеділок 26 лютого корвет військово-морських сил ФРН FGS Erfurt повинен залишити порт приписки Варнемюнде для того, щоб приєднатися до Постійної військово-морської групи НАТО №1 (SNMG1). Про це повідомляє видання Naval Today.  Корабель буде брати участь в операціях в Балтійському і Північному морях, де зазвичай і діє Постійна
    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка
    Корвет ФРН&nbsp;FGS Erfurt
    Корвет ФРН FGS Erfurt

    Експедиція в складі групи кораблів НАТО триватиме чотири місяці

    У понеділок 26 лютого корвет військово-морських сил ФРН FGS Erfurt повинен залишити порт приписки Варнемюнде для того, щоб приєднатися до Постійної військово-морської групи НАТО №1 (SNMG1). Про це повідомляє видання Naval Today

    Корабель буде брати участь в операціях в Балтійському і Північному морях, де зазвичай і діє Постійна військово-морська група НАТО №1.

    Експедиція корвета FGS Erfurt в складі групи Північноатлантичного альянсу триватиме протягом чотирьох місяців.

    На сьогодні Постійна військово-морська група НАТО №1 перебуває під командуванням військово-морських сил Данії, які залучили до її місії фрегат HDMS Niels Juel.

    Читайте також
    Німеччина НАТО корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ