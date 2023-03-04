Головна Новини
search button user button menu button

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Завод Rheinmetall зможе випускати до 400 танків Panther на рік
фото ілюстративне

Завод Rheinmetall може бути побудований за 200 млн євро

Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня, пише DW.

«Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків – ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом - багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийняте в найближчі два місяці», – зазначив Папперґер.

Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.

На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. Він вважає, що захистити завод від російських атак за допомогою українських систем протиповітряної оборони «не важко».

«Навіть якщо Німеччина передасть (Києву – ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало», – зауважив гендиректор Rheinmetall. За його словами, концерн працює «на повну силу». «Ми вже ввели в дію понад 40 бойових машин піхоти Marder, до кінця року їх буде близько 100. Із (замовлених – ред.) 50 Leopard 2A4 готові близько 30 танків. Крім того, є близько 100 Leopard 1 старої конструкції, з яких ми на сьогоднішній день можемо зробити придатними для експлуатації 88», – зазначив він.

Папперґер передбачає, що війна в Україні триватиме, «імовірно, ще роки». На його думку, західні союзники надсилають Києву достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, «але українці сьогодні не мають достатньої кількості техніки, щоб повністю повернути свою територію».

Очільник Rheinmetall також висловив думку, що Росія не має таких великих ресурсів, як Захід в цілому. Водночас, він не бачить, щоб сили «навколо Путіна» йшли на пом'якшення агресивного курсу щодо України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18 лютого провів зустріч із Папперґером для обговорення шляху збільшення виробництва озброєнь для Києва. «Ми також обговорили великі проєкти щодо зміцнення потенціалу України в галузі танків ы бронетехніки, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах. Rheinmetall готовий до нарощування взаємодії», – казав Кулеба.

Папперґер пізніше заявив, що 20 Marder будуть готові до відправки в Україну до кінця березня, а першу партію вироблених у Німеччині боєприпасів для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard доставлять в Україну до липня.

Теги: танки Німеччина Україна війна завод

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща повідомила, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard
Польща повідомила, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard
27 лютого, 14:48
Екіпаж українського танка поблизу Вугледара
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
1 березня, 16:28
Польща починає виробництво танків разом із Південною Кореєю
Польща починає виробництво танків разом із Південною Кореєю
2 березня, 21:28

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
13K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
9449
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
6949
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
6603
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко
5333
Джо Байдена прооперовано: що сталося

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Сьогодні, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту